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Địa ốc

Diện mạo những khu đô thị 'đồng kiến tạo' giữa Nam Long và đối tác Nhật

P.V

Những khu đô thị giàu sức sống như Mizuki Park, Waterpoint, Akari City… là thành quả của quá trình đồng kiến tạo giữa Nam Long và các đối tác Nhật Bản.

Ngày 24/9, Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad tổ chức Lễ mừng thành công dự án Akari City (Akari Project Successful Closure Celebration). Theo đó, toàn bộ hơn 3.500 sản phẩm tại Akari City đã được thị trường đón nhận, đạt tỷ lệ hấp thụ 100%, với 97% hộ đã nhận sổ hồng.

Ông Ng Joo Tong - Giám đốc Điều hành Nam Long Land, cho biết: “Hơn 3.500 sản phẩm được thị trường đón nhận, những ô cửa sáng đèn, một cộng đồng dân cư sầm uất đã tạo nên thành công của Akari City, cũng là dấu ấn trong mối quan hệ hợp tác chiến lược của Nam Long và các đối tác Nhật Bản. Thành công tại Akari City nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục đồng kiến tạo những khu đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn của tương lai, giàu sức sống, vì một Việt Nam phát triển”.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tại Nam Long bắt đầu từ năm 2015, khi Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad cùng tham gia phát triển những dự án nhà ở đầu tiên. Sau hơn 10 năm đồng hành, phạm vi hợp tác giữa các bên từng bước mở rộng đến những khu đô thị tích hợp hàng chục, hàng trăm hecta. Năm 2025, Tokyu Corporation trở thành đối tác chiến lược Nhật Bản tiếp theo đồng hành cùng Nam Long trong việc phát triển khu đô thị đáng sống. Cả ba đối tác Nhật Bản đều sở hữu hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị tích hợp, hạ tầng, công nghệ tiên tiến, tư duy quy hoạch hiện đại và một hệ sinh thái dày dạn.

Từ những dự án đầu tiên, danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng. Đến năm 2025, Nam Long cùng các đối tác chiến lược Nhật Bản đã phát triển 9 dự án, với tổng quy mô hơn 400 ha và hơn 20.000 sản phẩm nhà ở.

Theo bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, các đối tác Nhật không dừng ở việc tài trợ vốn mà họ đồng sở hữu, đồng vận hành các dự án cùng Nam Long. Từ các buổi rà soát định kỳ đến những trao đổi ở cấp triển khai và quản trị, mỗi quyết định đều được cùng cân nhắc dựa trên kinh nghiệm trên 100 năm phát triển dự án từ các đối tác Nhật Bản lẫn sự am hiểu thị trường bất động sản địa phương của Nam Long.

Trong danh mục hợp tác Việt - Nhật, Akari City là một dấu ấn nổi bật, cho thấy sự gặp gỡ giữa năng lực phát triển địa phương của Nam Long và kinh nghiệm quốc tế từ các đối tác Nhật. Trên diện tích 8,5 ha tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad kiến tạo một “thành phố ánh sáng” đúng như tên gọi, mang lại không gian sống ấm cúng, gắn kết nhưng riêng tư. Các khối căn hộ được kết nối qua giao thông nội khu, cảnh quan và hệ tiện ích chung, tạo nên một tổng thể sống liền mạch.

Khi các giai đoạn của Akari City lần lượt được bàn giao, những cộng đồng cư dân sầm uất cũng nhanh chóng được hình thành. Trường học, khu thương mại, sân chơi, đường dạo và không gian cộng đồng phục vụ nhiều nhu cầu trong ngày, từ học tập, mua sắm đến vận động và gặp gỡ. Akari City qua đó trở thành lát cắt nổi bật cho năng lực thực thi và cam kết “giữ đúng lời hứa”, biến một bản quy hoạch thành một khu đô thị đáng sống giàu bản sắc.

Tiếp nối dấu ấn tại Akari City, tinh thần đồng kiến tạo Việt - Nhật được thể hiện tại Mizuki Park theo một sắc thái khác, gần gũi hơn với cảnh quan sông nước. Trên quy mô 26 ha, Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad tiếp tục kiến tạo khu đô thị sinh thái rộng lớn, kết hợp hài hòa giữa không gian thiên nhiên và hệ thống tiện ích toàn diện.

Hơn 71% diện tích của Mizuki Park được dành cho không gian xanh công viên, kênh đào, vườn Nhật và các tiện ích công cộng. Sau hơn 7 năm phát triển, khu đô thị đã trở thành tổ ấm của hơn 4.000 gia đình, hình thành một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Tháng 6/2026, Mizuki Park được vinh danh “Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu tại Việt Nam”, tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026.

Tọa lạc bên dòng Vàm Cỏ Đông, khu đô thị Waterpoint (355 ha) được Nam Long cùng Nishi-Nippon Railroad kiến tạo đầy tâm huyết. Khu đô thị được chia thành nhiều phân khu, kết nối qua hệ thống hạ tầng nội khu và 6 lớp mảng xanh. Bên cạnh nhà ở, quy hoạch còn dành không gian cho giáo dục, thương mại, thể thao, công viên và các dịch vụ phục vụ đời sống. Nổi bật trong đó là Làng Văn hóa Việt - Nhật có diện tích gần 7.000 m2, bổ sung thêm mảng xanh và mang đến không gian trải nghiệm văn hoá độc đáo. Đây cũng là công trình mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời là dấu ấn trên hành trình hợp tác giữa Nam Long và các đối tác Nhật.

Với một khu đô thị hàng trăm hecta, tiện ích cần được phát triển theo tốc độ hình thành cộng đồng và duy trì theo thời gian. Những hạng mục tại Waterpoint hướng đến việc phục vụ cư dân nội khu, đồng thời mở rộng giá trị cho khu vực Bến Lức. Cách triển khai này thể hiện bước chuyển từ cung cấp sản phẩm nhà ở sang xây dựng hệ sinh thái đô thị có sức sống và khả năng vận hành dài hạn qua nhiều giai đoạn. Việc Waterpoint được vinh danh trong “Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026 cho thấy một biểu tượng an cư đang hình thành rõ nét, vận hành thực tế và phát triển bền vững cùng dòng chảy thời gian.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 15 phút di chuyển - trung tâm hạ tầng giao thông trọng điểm của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Izumi City (170 ha) được phát triển theo mô hình "Đô thị tích hợp đáng sống". Bên cạnh đối tác đồng hành lâu năm Hankyu Hanshin Properties, việc Tokyu Corporation tham gia đồng kiến tạo từ năm 2025 đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hợp tác quốc tế của Nam Long. Sự kết hợp giữa 2 đối tác Nhật Bản dày dạn kinh nghiệm như Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation đã góp phần kiến tạo Izumi City trở thành đô thị phồn vinh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống, học tập và thương mại cho khoảng 200.000 cư dân khu vực. Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026, Izumi City được vinh danh trong “Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam”.

Elyse Island (45 ha) trên đảo tự nhiên Đại Phước, tinh thần Nhật Bản được Nam Long cùng Nishi-Nippon Railroad thể hiện qua đường nét quy hoạch hướng đến sự riêng tư, tinh tế và bền vững, để mỗi ngôi nhà trở thành nơi lưu giữ những giá trị có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ. Không gian onsen, các liệu pháp thư giãn cùng triết lý hiếu khách Omotenashi đặt sự chỉn chu, riêng tư và cảm giác được chăm sóc vào trung tâm. Kết hợp với cảnh quan sông nước, những yếu tố này góp phần tạo nên nhịp sống tĩnh tại, khác với sắc thái sôi động tại các khu đô thị nằm gần lõi thành phố.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long Nguyễn Xuân Quang chia sẻ: “Một ô cửa sáng đèn là một gia đình bắt đầu cuộc sống ở đó”. Những ô cửa sáng đèn cũng là thước đo gần gũi nhất cho kết quả của sự đồng kiến tạo. Qua từng dự án, dấu ấn Việt - Nhật đã hiện diện trong những tiện ích được vận hành, cộng đồng dần lớn lên và những nơi chốn mang đến cảm giác thuộc về.

#Nam Long #Khu đô thị Nhật Bản #Akari City #Mizuki Park #Waterpoint

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