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'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

Trạch Dương

TPO - Sau một tuần ra rạp, “Trại buôn người” vượt 200 tỷ đồng, tiếp tục áp đảo phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu trong ngày 2/10. Chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới trong tuần này, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ hội tiến tới mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.

Theo số liệu Box Office Vietnam, chiều 2/10, Trại buôn người đạt tổng doanh thu 200,37 tỷ đồng. Khởi chiếu chính thức từ 25/9, phim cán mốc 200 tỷ đồng sau một tuần, bước vào cuối tuần thứ hai với khoảng cách lớn so với các tác phẩm còn lại.

Thị trường ngày 2/10 ghi nhận hơn 16 tỷ đồng, trong đó Trại buôn người thu 15,33 tỷ đồng từ 166.353 vé/5.205 suất chiếu. Doanh thu của phim cao gấp 38 lần tác phẩm đứng thứ hai.

Duy trì hơn 5.200 suất chiếu/ngày

Lịch chiếu vẫn là lợi thế lớn của Trại buôn người. Bước sang tuần phát hành thứ hai, phim tiếp tục được bố trí hơn 5.200 suất/ngày, cho thấy hệ thống rạp vẫn dành phần lớn lịch chiếu cho tác phẩm.

Quy mô phát hành đưa phim vào nhóm có độ phủ lớn tại rạp Việt, bên cạnh các phim ăn khách của Trấn Thành và Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Ở vị trí thứ hai, Avengers: Hồi kết thu hơn 401 triệu đồng từ 3.098 vé/288 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 299,84 tỷ đồng. Con số này bao gồm đợt phát hành trước.

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Trại buôn người vượt 200 tỷ đồng sau một tuần phát hành.

Trái tim quái thú đứng thứ ba với hơn 183 triệu đồng, bán 1.502 vé/393 suất chiếu. Tác phẩm do David Ayer đạo diễn, có Brad Pitt tham gia, ghi nhận doanh thu lũy kế hơn 251 triệu đồng.

Hai phim Việt Lên hươngÚt Lan 2 lần lượt đứng thứ tư và thứ năm. Lên hương thu hơn 126 triệu đồng từ 1.464 vé/166 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 92,27 tỷ đồng. Phim của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông tiếp tục tiến về mốc 100 tỷ đồng, nhưng tốc độ tăng doanh thu đã chậm lại đáng kể.

Út Lan 2 thu gần 110 triệu đồng từ 1.304 vé/266 suất chiếu, tổng doanh thu đạt 42,02 tỷ đồng. Ở vị trí thứ sáu, Vùng đất quỷ dữ ghi nhận gần 85 triệu đồng từ 818 vé qua 120 suất chiếu.

Rộng đường tiến tới 300 tỷ đồng

Mốc 200 tỷ đồng nối dài đà tăng doanh thu của Trại buôn người từ khi ra rạp. Trong ba ngày cuối tuần mở màn, phim thu hơn 78 tỷ đồng, bán 844.638 vé/12.118 suất chiếu. Thành tích cuối tuần này đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm đạo diễn có doanh thu mở màn cao, sau Trấn Thành và Đặng Thái Huyền.

Phim vượt 100 tỷ đồng sau khoảng ba ngày rưỡi. Đến sáng 1/10, doanh thu đã vượt 162 tỷ đồng, trước khi chạm 200 tỷ đồng ngày 2/10. Đáng chú ý, tác phẩm ra mắt vào cuối tháng 9, ngoài các đợt cao điểm Tết và lễ lớn nhưng vẫn duy trì sức bán cao.

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Phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có khả năng đạt 300 tỷ đồng vào tuần sau.

Tuần này, Trại buôn người chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới. Án mạng karaoke, ban đầu dự kiến khởi chiếu ngày 2/10, đã chuyển sang 30/10. Các tác phẩm mới trong lịch phát hành gồm Trái tim quái thú, Quyết cua anh này, Bí mật bị chôn vùi, Quỷ dắt tay cùng một số phim hoạt hình nước ngoài.

Lịch phát hành thuận lợi và suất chiếu lớn giúp phim thêm cơ hội tăng doanh thu trong hai ngày cuối tuần. Nếu duy trì sức bán hiện nay và tăng tốc vào cuối tuần, phim có khả năng đạt cột mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.

Trại buôn người là phim hành động gắn nhãn T18, khai thác nạn buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Nhân vật Ny, do Steven Nguyễn thủ vai, đi tìm em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên đóng) sau khi cô sa vào chiếc bẫy “việc nhẹ, lương cao”. Hành trình cứu em khiến Ny bị cuốn vào một khu trại, nơi các nạn nhân phải tìm cách sống sót và trốn thoát.

Dàn diễn viên còn có Quách Ngọc Ngoan, Võ Thành Tâm, Tùng Mint, NSND Như Quỳnh và NSƯT Tuyết Thu. Theo ê-kíp, dự án được phát triển trong khoảng 5 năm, từ xây dựng kịch bản đến quay phim và hậu kỳ. Bên cạnh những cảnh hành động, phim khai thác tình thân và bi kịch của người bị lừa vào các đường dây tội phạm.

#Trại buôn người 200 tỷ đồng #doanh thu Trại buôn người #phòng vé ngày 2/10 #Toni Dương Bảo Anh #Steven Nguyễn #Trại buôn người 300 tỷ đồng

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