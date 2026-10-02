Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

Hương Ly

TPO - Sự tỏa sáng của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans và buitruonglinh khiến cục diện đường đua vô địch Tinh hà say hi khó đoán.

Quang Hùng MasterD và Dương Domic đang tạo nên cuộc đua song mã kịch tính, tranh ngôi vị quán quân Tinh hà say hi. Rất khó để xác định ai trội hơn, khi cả Quang Hùng và Dương Domic đều là những thủ lĩnh dẫn dắt đội nhóm tạo hit liên tục tại game show.

829093020-4712031375750054-6806164584038856764-n-9975.jpg﻿
818365421-1112734117782062-7814549895075203724-n-423.jpg
Quang Hùng và Dương Domic, những ngôi sao của Anh trai say hi mùa một đang cạnh tranh quán quân ở Tinh hà say hi.

Ai có lợi thế?

Hành trình của Tinh hà say hi đã đưa khán giả dạo bước qua hàng loạt cung bậc cảm xúc đặc biệt, trước khi chạm đến điểm dừng chân cuối cùng tại đêm gala trao giải vào tối 2/10. Nhóm "anh trai" để lại ấn tượng đậm nét nhất, được dự đoán có khả năng giành ngôi quán quân gọi tên Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, buitruonglinh và CongB.

Quang Hùng MasterD, với nền tảng sở hữu lượng fan đông đảo và kỹ năng toàn diện trong âm nhạc, đã tỏa sáng xuyên suốt game show. Từng bài hát được anh chạm tay vào, từ 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên cho đến Secret, đều nhanh chóng độc chiếm vị trí dẫn đầu ở danh sách thịnh hành âm nhạc.

Giọng hát của Quang Hùng ngày càng điêu luyện. Nam ca sĩ mang cả ê-kíp sản xuất nhạc riêng, tách biệt hoàn toàn chương trình để cho ra đời các ca khúc bám sát định hướng nhất. Tư duy sáng tác, viết giai điệu, vạch bố cục sản xuất và đặc biệt là khả năng lãnh đạo đội nhóm của giọng ca sinh năm 1997 tiến bộ rõ so với khi nam ca sĩ tham gia ở Anh trai say hi mùa một.

Đối chọi sòng phẳng với Quang Hùng trong cuộc đua quán quân Tinh hà say hi chỉ có thể là Dương Domic. Sân khấu solo Tell Me Why của Dương Domic trong đêm chung kết chính là lời khẳng định cho sự phát triển đột phá của chàng trai này, không chỉ âm nhạc mà còn cả tư duy làm concept cá nhân.

Qua 5 Live Stage, Dương Domic làm trưởng nhóm đến 4 lần. Điểm nổi trội của giọng ca sinh năm 2000 nằm ở việc liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc và hình tượng. Ở Anh trai say hi mùa một, Dương Domic là hiện tượng thăng tiến nhanh nhất. Và sau Tinh hà say hi, nam ca sĩ đã bước vào hàng ngũ của một ngôi sao âm nhạc thế hệ mới.

825278816-1631053118805936-626989107127657359-n-9077.jpg
796441532-2229186417648215-5960438270827153836-n-2488.jpg
816157596-1967873400554481-1941595863973251170-n-5623.jpg
Wren Evans, buitruonglinh và CongB là những gương mặt sáng giá trong top 5.

Wren Evans khó có cơ hội tranh ngôi quán quân. Song, hành trình của giọng ca Thu đợi tại Tinh hà say hi vẫn ấn tượng và đáp ứng xuất sắc kỳ vọng từ khán giả. Nam ca sĩ giống như một thỏi nam châm ma lực, luôn là cái tên được các đội săn đón kịch liệt qua từng vòng đấu.

Tư duy âm nhạc catchy (bắt tai, đánh vào thị hiếu khán giả) của Wren được thể hiện rõ nét qua những bài hát bắt tai như IDNAT, Mưa vội phóng hay tiết mục solo YEU. Wren Evans là ông vua nhạc số đích thực của Tinh hà say hi. Khi nam ca sĩ đảm nhận vai trò đội trưởng, dấu ấn của anh lớn đến nỗi khiến đồng nghiệp phải thốt lên: "Nghe bài này chỉ thấy được màu của Wren Evans".

Mảnh ghép tiếp theo gọi tên CongB. Nam ca sĩ khởi đầu hành trình ở Tinh hà say hi thầm lặng, nhưng càng vào vòng trong càng thể hiện dấu ấn đậm nét. Tiết mục solo Chờ Chút ở chung kết của CongB đang đứng hạng 4 ở "top trending".

Mảnh ghép cuối cùng trong tốp 5 gọi tên buitruonglinh, thủ lĩnh của tiết mục Thêu hoa dệt gấm đang đứng thứ 2 ở "top trending". Tại Tinh hà say hi, buitruonglinh có 2 lần làm đội trưởng. Nam ca sĩ luôn làm việc trong tâm thế tất cả đều có credit (đóng góp vào bài hát) và ai cũng được tỏa sáng theo cách của riêng mình. Phải đến tiết mục solo ở chung kết, khán giả mới thấy cá tính âm nhạc đúng chất buitruonglinh.

Chủ nhân bản hit Việt Nam thịnh vượng sáng ngời vẫn tỏa sáng nhưng không bùng nổ đúng như tiềm năng. Một phần lý do dẫn đến việc này là vì buitruonglinh đặt tinh thần tập thể, phát triển đội nhóm lên trên hết so với nhu cầu "chiếm spotlight" của cá nhân.

Ai được hưởng lợi nhiều nhất từ game show

11 nghệ sĩ còn lại bước đến hành trình cuối cùng tại Tinh hà say hi gọi tên Pháp Kiều, Jsol, Wean Lê, Hurrykng, Captain Boy, Coolkid, Cody Nam Võ, Đặng Hồng Hải, Sơn.K, Xuân Định K.Y và Jaysonlei.

Những nghệ sĩ đã có kinh nghiệm và trở lại với vũ trụ say hi, là Wean Lê, Hurrykng, Captain Boy, Jsol, Sơn.K, Jaysonlei và Cody Nam Võ đã gặt hái nhiều thành công tại Tinh hà say hi. Jaysonlei và Cody Nam Võ là 2 cái tên hưởng lợi nhiều nhất ở game show năm nay.

Tại Anh trai say hi mùa 2, Jaysonlei sớm chia tay chương trình. Được góp mặt tại chung kết Tinh hà say hi là bước tiến lớn của nam ca sĩ. Trong khi đó, Cody Nam Võ được Anh trai say hi "cứu" sau nhiều năm hoạt động miệt mài nhưng không thu về kết quả khả quan. Cho đến Tinh hà say hi, Cody tiến bộ vượt bậc về giọng hát, khả năng sáng tác và ngày càng khai thác được thế mạnh vũ đạo.

795431315-1937617373863543-4971996521512335423-n-2619.jpg
818203712-4668135376740067-4281043715658104477-n-3534.jpg
Jaysonlei và Cody Nam Võ, những người hưởng lợi lớn nhất từ game show.

Hai tân binh của vũ trụ say hi là Xuân Định K.Y, Coolkid xứng đáng trụ lại đến chặng cuối cùng tại Tinh hà say hi. Xuân Định K.Y từng rơi nước mắt khi game show lên sóng tập đầu, khẳng định đến đây để vượt qua chính mình, chứng tỏ có thể làm được nhiều thứ trong âm nhạc và nam ca sĩ đã thành công. Coolkid chưa tỏa sáng rực rỡ như kỳ vọng về tiềm năng của nghệ sĩ "gen Z" toàn diện, nhưng được thể hiện tiết mục tại chung kết vẫn là thành tựu của nam ca sĩ.

Những cái tên gạo cội ở game show của nhà DatVietVAC như Hurrykng, Pháp Kiều, Captain Boy, Jsol và Wean Lê đều đặt quyết tâm rất cao khi Tinh hà say hi khởi tranh. Tất cả đều có cơ hội làm đội trưởng, đã chứng minh rõ ràng cá tính âm nhạc và khả năng lãnh đạo. Họ nằm trong nhóm lưng chừng của 16 thí sinh tại chung kết: tỏa sáng nhưng chưa đủ để thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Cho đến hành trình cuối cùng, Tinh hà say hi vẫn thống trị "top trending" bằng hiệu ứng bùng nổ của ca khúc Sau hình bóng ấy. Thậm chí, tốp 5 của danh sách thịnh hành âm nhạc hiện tại đều là các sản phẩm của game show nhà DatVietVAC.

Trước đó, loạt bản hit như 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên, Có gì đâu mà cay, Mưa vội phóng Secret đánh chiếm mọi bảng xếp hạng. Chiến lược làm nhạc "trending", đánh vào thị hiếu khán giả trẻ bằng các bản phối bắt tai, giai điệu dễ nhớ, dễ cảm và đầu tư mạnh vào concept của Tinh hà say hi đã phát huy hiệu quả. Cùng chờ xem các tiết mục còn lại ở chung kết và đêm gala trao giải Tinh hà say hi hoành tráng đến cỡ nào.

Xem thêm

#Tinh hà say hi #Quang Hùng MasterD #Dương Domic #Game show âm nhạc #Ngôi sao trẻ #Thí sinh nổi bật #Chung kết #trực tiếp chung kết tinh hà say hi

Cùng chuyên mục

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Ngày 11/09/2026, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.

Hoài Lâm cưới

Hoài Lâm cưới

TPO - Hoài Lâm và bạn gái Ngọc Trinh thực hiện bộ ảnh cưới tại Cần Thơ, chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Treo giải một tỷ đồng ở chung kết Tinh hà say hi

Treo giải một tỷ đồng ở chung kết Tinh hà say hi

TPO - Trước đêm công bố và trao giải ngày 2/10, Tinh hà say hi công bố 14 hạng mục với tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng. Quán quân nhận 250 triệu đồng, giải thưởng mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam có giá trị 150 triệu đồng.

Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

TPO - Diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết chấn thương cổ chân khiến anh không thể góp mặt trong tập 10 chương trình Running man. Một năm trước, nam diễn viên từng phải ngồi xe lăn, phải rời chương trình truyền hình thực tế.

Gần 300.000 người sao lại trút giận trong nhóm 'Con ghét bố mẹ'

Gần 300.000 người sao lại trút giận trong nhóm 'Con ghét bố mẹ'

TPO - Chỉ trong hai ngày, một hội nhóm trên Facebook xoay quanh những bức xúc của con cái với cha mẹ tăng từ hơn 40.000 lên hàng trăm nghìn thành viên. Khi số người tham gia tiếp tục tăng, phụ huynh ồ ạt vào tìm hiểu tâm lý người trẻ, tranh luận cách dạy con.

Bài thơ ‘Cái đẹp’ của Nguyễn Vĩnh Tiến trong đề thi bị chê thảm họa, Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng

Bài thơ ‘Cái đẹp’ của Nguyễn Vĩnh Tiến trong đề thi bị chê thảm họa, Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng

TPO - Dư luận những ngày qua đang có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc bài thơ "Cái đẹp" của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được chọn làm ngữ liệu trong đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn của tỉnh Phú Thọ. Trước các luồng quan điểm này, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ lên tiếng làm rõ.

Đạo diễn Hàm Trần đổi tên phim 'nhìn thấy người chết'

Đạo diễn Hàm Trần đổi tên phim 'nhìn thấy người chết'

TPO - Phim kinh dị “Sợi chỉ đỏ” của đạo diễn Hàm Trần chính thức được đổi tên thành “Con mắt thứ ba”. Nhà làm phim hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thế giới nơi người sống có thể nhìn thấy và trò chuyện với người chết.

Nữ sinh cấp hai đẹp nhất Nhật Bản

Nữ sinh cấp hai đẹp nhất Nhật Bản

TPO - Yoshinaga Honoka sinh năm 2012 chiến thắng cuộc thi "JC Miss Contest 2025" và hoạt động với vai trò người mẫu. Cô được khen là "niềm hy vọng tương lai của Nhật Bản".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe