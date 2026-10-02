Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

Quang Hùng MasterD và Dương Domic đang tạo nên cuộc đua song mã kịch tính, tranh ngôi vị quán quân Tinh hà say hi. Rất khó để xác định ai trội hơn, khi cả Quang Hùng và Dương Domic đều là những thủ lĩnh dẫn dắt đội nhóm tạo hit liên tục tại game show.

﻿ Quang Hùng và Dương Domic, những ngôi sao của Anh trai say hi mùa một đang cạnh tranh quán quân ở Tinh hà say hi.

Ai có lợi thế?

Hành trình của Tinh hà say hi đã đưa khán giả dạo bước qua hàng loạt cung bậc cảm xúc đặc biệt, trước khi chạm đến điểm dừng chân cuối cùng tại đêm gala trao giải vào tối 2/10. Nhóm "anh trai" để lại ấn tượng đậm nét nhất, được dự đoán có khả năng giành ngôi quán quân gọi tên Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, buitruonglinh và CongB.

Quang Hùng MasterD, với nền tảng sở hữu lượng fan đông đảo và kỹ năng toàn diện trong âm nhạc, đã tỏa sáng xuyên suốt game show. Từng bài hát được anh chạm tay vào, từ 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên cho đến Secret, đều nhanh chóng độc chiếm vị trí dẫn đầu ở danh sách thịnh hành âm nhạc.



Giọng hát của Quang Hùng ngày càng điêu luyện. Nam ca sĩ mang cả ê-kíp sản xuất nhạc riêng, tách biệt hoàn toàn chương trình để cho ra đời các ca khúc bám sát định hướng nhất. Tư duy sáng tác, viết giai điệu, vạch bố cục sản xuất và đặc biệt là khả năng lãnh đạo đội nhóm của giọng ca sinh năm 1997 tiến bộ rõ so với khi nam ca sĩ tham gia ở Anh trai say hi mùa một.

Đối chọi sòng phẳng với Quang Hùng trong cuộc đua quán quân Tinh hà say hi chỉ có thể là Dương Domic. Sân khấu solo Tell Me Why của Dương Domic trong đêm chung kết chính là lời khẳng định cho sự phát triển đột phá của chàng trai này, không chỉ âm nhạc mà còn cả tư duy làm concept cá nhân.

Qua 5 Live Stage, Dương Domic làm trưởng nhóm đến 4 lần. Điểm nổi trội của giọng ca sinh năm 2000 nằm ở việc liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc và hình tượng. Ở Anh trai say hi mùa một, Dương Domic là hiện tượng thăng tiến nhanh nhất. Và sau Tinh hà say hi, nam ca sĩ đã bước vào hàng ngũ của một ngôi sao âm nhạc thế hệ mới.

Wren Evans, buitruonglinh và CongB là những gương mặt sáng giá trong top 5.

Wren Evans khó có cơ hội tranh ngôi quán quân. Song, hành trình của giọng ca Thu đợi tại Tinh hà say hi vẫn ấn tượng và đáp ứng xuất sắc kỳ vọng từ khán giả. Nam ca sĩ giống như một thỏi nam châm ma lực, luôn là cái tên được các đội săn đón kịch liệt qua từng vòng đấu.

Tư duy âm nhạc catchy (bắt tai, đánh vào thị hiếu khán giả) của Wren được thể hiện rõ nét qua những bài hát bắt tai như IDNAT, Mưa vội phóng hay tiết mục solo YEU. Wren Evans là ông vua nhạc số đích thực của Tinh hà say hi. Khi nam ca sĩ đảm nhận vai trò đội trưởng, dấu ấn của anh lớn đến nỗi khiến đồng nghiệp phải thốt lên: "Nghe bài này chỉ thấy được màu của Wren Evans".

Mảnh ghép tiếp theo gọi tên CongB. Nam ca sĩ khởi đầu hành trình ở Tinh hà say hi thầm lặng, nhưng càng vào vòng trong càng thể hiện dấu ấn đậm nét. Tiết mục solo Chờ Chút ở chung kết của CongB đang đứng hạng 4 ở "top trending".

Mảnh ghép cuối cùng trong tốp 5 gọi tên buitruonglinh, thủ lĩnh của tiết mục Thêu hoa dệt gấm đang đứng thứ 2 ở "top trending". Tại Tinh hà say hi, buitruonglinh có 2 lần làm đội trưởng. Nam ca sĩ luôn làm việc trong tâm thế tất cả đều có credit (đóng góp vào bài hát) và ai cũng được tỏa sáng theo cách của riêng mình. Phải đến tiết mục solo ở chung kết, khán giả mới thấy cá tính âm nhạc đúng chất buitruonglinh.

Chủ nhân bản hit Việt Nam thịnh vượng sáng ngời vẫn tỏa sáng nhưng không bùng nổ đúng như tiềm năng. Một phần lý do dẫn đến việc này là vì buitruonglinh đặt tinh thần tập thể, phát triển đội nhóm lên trên hết so với nhu cầu "chiếm spotlight" của cá nhân.

Ai được hưởng lợi nhiều nhất từ game show

11 nghệ sĩ còn lại bước đến hành trình cuối cùng tại Tinh hà say hi gọi tên Pháp Kiều, Jsol, Wean Lê, Hurrykng, Captain Boy, Coolkid, Cody Nam Võ, Đặng Hồng Hải, Sơn.K, Xuân Định K.Y và Jaysonlei.

Những nghệ sĩ đã có kinh nghiệm và trở lại với vũ trụ say hi, là Wean Lê, Hurrykng, Captain Boy, Jsol, Sơn.K, Jaysonlei và Cody Nam Võ đã gặt hái nhiều thành công tại Tinh hà say hi. Jaysonlei và Cody Nam Võ là 2 cái tên hưởng lợi nhiều nhất ở game show năm nay.

Tại Anh trai say hi mùa 2, Jaysonlei sớm chia tay chương trình. Được góp mặt tại chung kết Tinh hà say hi là bước tiến lớn của nam ca sĩ. Trong khi đó, Cody Nam Võ được Anh trai say hi "cứu" sau nhiều năm hoạt động miệt mài nhưng không thu về kết quả khả quan. Cho đến Tinh hà say hi, Cody tiến bộ vượt bậc về giọng hát, khả năng sáng tác và ngày càng khai thác được thế mạnh vũ đạo.

Jaysonlei và Cody Nam Võ, những người hưởng lợi lớn nhất từ game show.

Hai tân binh của vũ trụ say hi là Xuân Định K.Y, Coolkid xứng đáng trụ lại đến chặng cuối cùng tại Tinh hà say hi. Xuân Định K.Y từng rơi nước mắt khi game show lên sóng tập đầu, khẳng định đến đây để vượt qua chính mình, chứng tỏ có thể làm được nhiều thứ trong âm nhạc và nam ca sĩ đã thành công. Coolkid chưa tỏa sáng rực rỡ như kỳ vọng về tiềm năng của nghệ sĩ "gen Z" toàn diện, nhưng được thể hiện tiết mục tại chung kết vẫn là thành tựu của nam ca sĩ.

Những cái tên gạo cội ở game show của nhà DatVietVAC như Hurrykng, Pháp Kiều, Captain Boy, Jsol và Wean Lê đều đặt quyết tâm rất cao khi Tinh hà say hi khởi tranh. Tất cả đều có cơ hội làm đội trưởng, đã chứng minh rõ ràng cá tính âm nhạc và khả năng lãnh đạo. Họ nằm trong nhóm lưng chừng của 16 thí sinh tại chung kết: tỏa sáng nhưng chưa đủ để thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Cho đến hành trình cuối cùng, Tinh hà say hi vẫn thống trị "top trending" bằng hiệu ứng bùng nổ của ca khúc Sau hình bóng ấy. Thậm chí, tốp 5 của danh sách thịnh hành âm nhạc hiện tại đều là các sản phẩm của game show nhà DatVietVAC.

Trước đó, loạt bản hit như 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên, Có gì đâu mà cay, Mưa vội phóng và Secret đánh chiếm mọi bảng xếp hạng. Chiến lược làm nhạc "trending", đánh vào thị hiếu khán giả trẻ bằng các bản phối bắt tai, giai điệu dễ nhớ, dễ cảm và đầu tư mạnh vào concept của Tinh hà say hi đã phát huy hiệu quả. Cùng chờ xem các tiết mục còn lại ở chung kết và đêm gala trao giải Tinh hà say hi hoành tráng đến cỡ nào.