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Treo giải một tỷ đồng ở chung kết Tinh hà say hi

Trạch Dương

TPO - Trước đêm công bố và trao giải ngày 2/10, Tinh hà say hi công bố 14 hạng mục với tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng. Quán quân nhận 250 triệu đồng, giải thưởng mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam có giá trị 150 triệu đồng.

Ngày 1/10, ban tổ chức Tinh hà say hi công bố cơ cấu giải thưởng trước đêm công bố và trao giải. Các hạng mục ghi nhận kết quả bình chọn của khán giả, khả năng trình diễn, sáng tạo âm nhạc và tinh thần gắn kết của các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Bên cạnh ngôi vị quán quân, á quân và nhóm nhạc Top Best Five, điểm mới là hạng mục Tiên phong đất Việt, trao cho tiết mục chuyển hóa chất liệu di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Quán quân nhận 250 triệu đồng

Ngôi vị quán quân do khán giả bình chọn qua ứng dụng VieON. Người chiến thắng nhận cúp vinh danh và 250 triệu đồng tiền mặt. Á quân nhận cúp vinh danh và 100 triệu đồng tiền mặt.

Hạng mục Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai Best Five chọn năm gương mặt đủ tố chất đại diện cho chương trình. Giải thưởng gồm cúp vinh danh và 250 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài các kết quả bình chọn, ban tổ chức trao giải đặc biệt Ánh sáng tinh hà trị giá 100 triệu đồng cùng cúp vinh danh. Giải thưởng dành cho nghệ sĩ trẻ thể hiện năng lực toàn diện, tư duy tiên phong, sự sáng tạo và đóng góp cho khán giả, âm nhạc Việt Nam.

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Đêm gala và trao giải Tinh hà say hi diễn ra tối 2/10.

Khán giả tiếp tục quyết định ba hạng mục gắn với các màn biểu diễn và sự thay đổi của nghệ sĩ. Giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất có giá trị 100 triệu đồng. Hai giải Anh trai trình diễn ấn tượng nhất Anh trai thay đổi ấn tượng nhất có cùng mức thưởng 50 triệu đồng.

Ở nhóm giải ghi nhận những đóng góp trong mùa thi, sáu hạng mục có cùng giá trị 50 triệu đồng mỗi giải. Trong đó, Đội trưởng được yêu thích nhất do 24 nghệ sĩ tham gia chương trình bình chọn.

Chương trình còn trao các giải thưởng phụ bao gồm Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất, Anh trai đại diện thế hệ trẻ, Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất, Anh trai sáng tạo nổi bật Anh trai gắn kết anh em.

150 triệu đồng cho tiết mục khai thác di sản

Hạng mục mới Tiên phong đất Việt có giá trị 150 triệu đồng. Ban tổ chức lựa chọn tiết mục được đánh giá ấn tượng nhất trong việc chuyển hóa chất liệu di sản văn hóa Việt Nam thành ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Giải thưởng hướng đến cách nghệ sĩ trẻ tiếp cận, làm mới nghệ thuật truyền thống và đưa những chất liệu đến với khán giả qua màn trình diễn âm nhạc đại chúng. Đây là hướng sáng tạo được chương trình theo đuổi trong mùa thi.

Tại Tinh hà say hi, ca trù, xẩm, quan họ và những câu chuyện cổ tích quen thuộc được sử dụng làm chất liệu cho nhiều tiết mục. Các phần trình diễn có sự đầu tư về nhạc cụ truyền thống và sự cố vấn của chuyên gia.

Việc giải thưởng riêng cho các tiết mục khai thác di sản đặt thêm trọng tâm vào cách sử dụng chất liệu văn hóa trong sáng tạo âm nhạc. Ban tổ chức nhấn mạnh quá trình chuyển hóa chất liệu dân tộc, dân gian thành ngôn ngữ trình diễn đương đại.

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Ngoài tiết mục đương đại, chương trình năm nay lồng ghép nhiều yếu tố truyền thống và các tiết mục.

Trước Tinh hà say hi, các chương trình trong hệ thống Say hi thử nghiệm kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại như Cầm kỳ thi họa, Hề, Duyên tại Em xinh say hi và Vạn lý độc hành của Karik tại Anh trai say hi 2025. Tranh cổ cùng các loại hình tuồng, xẩm, cải lương được nghệ sĩ khai thác trong những phần trình diễn này.

Ông Bảo Thái - Giám đốc Khối Sáng tạo và Sản xuất nội dung DatVietVAC Group Holdings - cho biết: “Chúng tôi tin rằng âm nhạc hiện đại là phương tiện mạnh mẽ nhất để lan tỏa tình yêu di sản văn hóa Việt đến khán giả trẻ và quốc tế”.

Hạng mục Tiên phong đất Việt nhằm hỗ trợ nghệ sĩ trẻ làm mới chất liệu văn hóa Việt Nam, đưa các giá trị này đến gần hơn với giới trẻ và mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Tinh hà say hi là chương trình thực tế âm nhạc do DatVietVAC Group Holdings sáng tạo và sản xuất. Đêm công bố và trao giải diễn ra lúc 20h ngày 2/10, được truyền hình trực tiếp trên HTV2 - Vie Channel, đồng thời phát trên YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

#Tinh hà say hi #chung kết Tinh hà say hi #giải thưởng Tinh hà say hi #quán quân Tinh hà say hi #giải Tiên phong đất Việt

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