Giám đốc Sở GD&ĐT cùng 40 người bị khởi tố trong vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang

TPO - Quá trình điều tra vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin về kết quả điều tra vụ án. CLIP: Trọng Quân

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đại diện Cục An ninh điều tra cho biết, tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Danh sách các bị can bị khởi tố bao gồm: Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công; Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi;

Nguyễn Hoài Thu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi cùng 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi.

Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại cuộc họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 33 bị can. Trong đó có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên; Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Ngày 17/7, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi) đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Đến chiều 17/7, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định rút vụ án hình sự nêu trên chuyển về đơn vị này tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Trần Thị Thu Hằng bị cáo buộc đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của bà Hằng, Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Hành vi của các bị can được đánh giá là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Như đã thông tin, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao khi có 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, với điểm trung bình 9,58 - cao nhất cả nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trưởng điểm thi và Thư ký điểm thi đã có hành vi vi phạm quy chế, trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.