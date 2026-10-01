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Pháp luật

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Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù nhờ nộp thêm tiền khắc phục

Hoàng An

TPO - Ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án đến 2 năm tù cho bị cáo; các bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 4 năm, có người được đề nghị chuyển án tù thành án treo.

Các bị cáo khắc phục thêm hơn 1,8 tỷ đồng

Chiều 1/10, mở lại phiên phúc thẩm vụ án gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Hội đồng xét xử đã công bố danh sách những bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Theo Hội đồng xét xử, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng, để khắc phục chung.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nộp 100 triệu đồng; Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng; Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) nộp 170 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) nộp 20 triệu đồng; Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 200 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) nộp 50 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền các bị cáo khắc phục thêm là hơn 1,8 tỷ đồng.

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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm tại tòa sơ thẩm.

Sau khi Hội đồng xét xử công bố danh sách người nộp thêm tiền, đại diện Viện Kiểm sát đứng dậy nêu quan điểm vụ án.

Theo Viện Kiểm sát, tại phiên tòa hôm 26/9, bị cáo, luật sư đã nêu các tình tiết mới để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Đến phiên tòa ngày 30/9, một số bị cáo và luật sư lại đề nghị dừng phiên toà để có thêm thời gian khắc phục hậu quả. Đến nay, Viện Kiểm sát ghi nhận như danh sách Hội đồng xét xử công bố, bị cáo đã nộp thêm hơn 1,8 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cho hay, các bị cáo khắc phục thêm đã thể hiện tinh thần thiện chí muốn bồi thường. Tại tòa, họ đều thành khẩn, ăn năn do đó cần đề xuất lại mức án mới.

4 bị cáo được đề nghị án treo

Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù (trước đó, bà Tiến được đề nghị giảm 6 - 12 tháng tù).

Tương tự, Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo Trần Văn Sinh từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù (trước đó đề nghị 2 năm 2 năm 6 tháng); bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù (trước không được đề nghị giảm nhẹ); Nguyễn Chiến Thắng đề nghị giảm 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù (trước đề nghị giảm 6 - 12 tháng tù); Đào Xuân Sinh đề nghị từ 6 - 12 tháng tù (trước 3 - 6 tháng).

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo với các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp.

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Các bị cáo đứng nghe quan điểm luận tội tại phiên tòa phúc thẩm.

Tiếp theo đề nghị của Viện Kiểm sát, Tòa dành thời gian cho luật sư và bị cáo nêu quan điểm bào chữa.

Diễn biến phiên tòa ghi nhận, các bị cáo đã nêu tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt; gia đình có công với cách mạng; bản thân có thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

Một số bị cáo nêu tình trạng khó khăn, cơ thể già yếu, mắc nhiều bệnh nền. Họ cho rằng quá trình thực hiện dự án cũng chịu nhiều áp lực về chất lượng công trình cũng như tiến độ.

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#Bộ trưởng Bộ Y tế #Đề nghị giảm án #Giảm án cho Bộ trưởng Bộ Y tế #Nguyễn Thị Kim Tiến

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