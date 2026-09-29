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Pháp luật

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Cựu điều dưỡng khai hút 'cỏ' cùng tội phạm trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Hoàng An

TPO - Bị cáo Trần Quốc An (điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai, khi thấy đối tượng phạm tội điều trị bệnh bắt buộc ngồi hút "cỏ" trong phòng điều trị đã cùng ngồi sử dụng.

Chiều 29/9, Tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Hoàng Tất Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) liên quan đến hành vi nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thành khai trong quá trình giám định đã 2 lần nhận tiền của “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh và bị cáo Trần Đại Quân (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương), để làm sai lệch kết quả giám định.

Theo cựu Giám đốc Trung tâm pháp y, trước khi nhận tiền do Quân và Mai Anh đưa, ông đã gặp bị cáo Phạm Minh Tuấn (cựu cán bộ Công an phường Tràng Tiền, nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội) và Lục Thị Thanh Bình (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc), tại phòng làm việc của mình.

Thành cho biết, tại buổi gặp đó, bị cáo Phạm Minh Tuấn đặt vấn đề nhờ Thành giúp đỡ một người em. “Nếu không có sự nhờ vả của Tuấn, bị cáo sẽ không nhận tiền của Mai Anh để đưa ra kết luận trái quy định”, bị cáo Thành nói.

Theo cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y, sau khi nhận tiền của Mai Anh, ông đưa cho cấp dưới là Lục Thị Thanh Bình 100 triệu đồng nhưng bà Bình chỉ nhận 50 triệu đồng.

Lần thứ hai, sau khi nhận 200 triệu đồng từ bị cáo Trần Đại Quân, Thành tiếp tục đưa cho Bình 100 triệu đồng nhưng cấp dưới vẫn chỉ nhận 50 triệu đồng.

Trả lời sau Thanh, bị cáo Phạm Minh Tuấn thừa nhận nhờ Thành giám định giúp người quen. Tuy nhiên, ông Tuấn chỉ thừa nhận nhờ Thành giúp 1 người, không phải 2 người như lời khai của Thành.

Hội đồng xét xử đã yêu cầu Hoàng Tất Thành đứng dậy đối chất, Thành giữ nguyên lời khai, khẳng định Phạm Minh Tuấn đặt vấn đề nhờ giúp 2 người.

Sau lời đối chất, cựu cán bộ Công an phường Tràng Tiền mong Hội đồng xét xử xem xét lại lời khai đó. Bị cáo Tuấn thừa nhận sai phạm khi hưởng lợi 48 triệu đồng của Nguyễn Thị Mai Anh gửi thông qua bị cáo Trần Đại Quân.

“Bị cáo cũng có lần đi du lịch nhưng không biết hết bao nhiêu tiền", cựu công an Phạm Minh Tuấn nói.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

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Các bị cáo trả lời xét hỏi.

Cán bộ điều dưỡng hút 'cỏ' cùng tội phạm trong phòng điều trị

Còn tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị cáo Trần Quốc An (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) thừa nhận trong quá trình làm việc đã tạo điều kiện cho một số bệnh nhân ra khỏi khoa. Đáng chú ý, bị cáo còn khai từng cùng Lê Văn Đông (chồng của Nguyễn Thị Mai Anh) sử dụng ma túy ngay trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo trình bày của Trần Quốc An, khi Đông đang điều trị tại viện, người này nhờ An đi mua bật lửa khò để sử dụng “cỏ”. Sau khi có được bật lửa, An cùng Đông đã sử dụng “cỏ” ngay tại viện. Trong vụ án này, Trần Quốc An bị xét xử về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cáo trạng xác định, tối 7/6/2025, tại bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa, bắt quả tang Lê Văn Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang bay lắc có bị cáo Trần Quốc An (điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) tham gia sử dụng cần sa, "nước vui" do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần.

Khám xét khẩn cấp buồng bệnh của Đông và Mai Anh, cảnh sát thu giữ nhiều loại ma túy. Khám xét nhà Trần Quốc An, lực lượng chức năng cũng phát hiện ông ta tàng trữ ma túy.

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#Hút cỏ #cỏ #cần sa #Điều dưỡng viên hút cỏ cùng tội phạm #Viện pháp y tâm thần

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