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Pháp luật

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Cục Cảnh sát hình sự 'truyền thông điệp' sau vụ triệt phá ổ nhóm dàn dựng video cờ bạc bịp

Thanh Hà

TPO - Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng liên quan đã bàn bạc, thống nhất phân vai, xây dựng kịch bản và tổ chức quay các video mô phỏng hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, chơi bài rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm bán thiết bị "cờ bạc bịp". Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.

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Các đối tượng trong vụ án.

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng, do Phạm Huy Tuyền (SN 1987, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can, cùng trú tại TP Hải Phòng, gồm: Phạm Huy Tuyền, Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997), để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và rà soát hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu dàn dựng các video đánh bạc với số tiền lớn, đồng thời lồng ghép nội dung quảng cáo, mua bán các thiết bị gian lận trong cờ bạc.

Trong các video, các đối tượng xuất hiện với hình ảnh xăm trổ, phong cách “giang hồ”, có những lời nói, hành vi phản cảm, thiếu văn hóa. Những nội dung này sau đó được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý và tăng tương tác.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng liên quan đã bàn bạc, thống nhất phân vai, xây dựng kịch bản và tổ chức quay các video mô phỏng hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, chơi bài.

Đáng chú ý, trong các video, nhóm đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo, giới thiệu các thiết bị “cờ bạc bịp”, kèm theo thông tin liên hệ để chào bán. Mục đích là tiếp cận khách hàng có nhu cầu mua các dụng cụ, thiết bị gian lận trong cờ bạc để thu lợi.

Các sản phẩm được quảng cáo, rao bán gồm kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chip... Theo cơ quan Công an, số thiết bị này được các đối tượng đặt mua thông qua mạng xã hội.

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Hình ảnh trong đoạn clip các đối tượng sản xuất.

Theo lời khai ban đầu, tùy từng loại dụng cụ, thiết bị mà giá bán khác nhau, từ khoảng 100.000 đồng đến 15–16 triệu đồng. Những sản phẩm này được người mua sử dụng với mục đích gian lận khi tham gia đánh bạc.

Để thu hút người xem và tìm kiếm khách hàng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản, trang cá nhân và fanpage trên mạng xã hội.

Trong đó, Phạm Huy Tuyền lập 4 fanpage gồm “Truyền Bịp Hải Phòng”, “Truyền đất cảng”, “Giang hồ bịp” và “Tình người trên chiếu bạc”; Phạm Văn Đồng lập fanpage như “Đồ bịp uy tín - trải nghiệm thực tế”, “An Khanh - đồ bịp uy tín”, “Đồ chơi công nghệ”, “Đồ bịp công nghệ cao”, “Đồ công nghệ mới”, “Đồ bịp 7D nhập khẩu Nhật Bản”...

Sau khi quay, các video được đăng tải trên trang cá nhân và các fanpage, thu hút hàng nghìn lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ. Một số video đạt hàng triệu lượt xem, tạo sức lan truyền lớn trên mạng xã hội.

Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và tương tác.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cổ súy, kích động tệ nạn xã hội, lôi kéo người khác tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không theo dõi, chia sẻ hoặc bình luận các video có nội dung vi phạm pháp luật; đồng thời góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh và không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện nay, các đối tượng tổ chức và tham gia cờ bạc có thể sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn và công nghệ để gian lận, khiến người chơi có nguy cơ mất tiền, kéo theo nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

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#Dàn dựng video đánh bạc #Thiết bị cờ bạc bịp #Tội phạm mạng #Hoạt động phạm pháp #Phòng chống cờ bạc #Phạm Huy Tuyền #Truyền Bịp Hải Phòng #Giang hồ bịp

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