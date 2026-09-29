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Thế giới

Nga nói Ukraine 'đang phải trả giá'

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin tuyên bố Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công nhắm vào Nga trong những tháng gần đây, và sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả khi các lực lượng của Mátxcơva tiến hành các đợt tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau tại nước này.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Mátxcơva đã sẵn sàng nối lại đàm phán với Kiev sau cuộc bầu cử Quốc hội Nga hồi tháng 9. Nhưng ông phàn nàn về việc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Mátxcơva trong thời gian diễn ra bỏ phiếu, cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào St. Petersburg trong một diễn đàn kinh tế lớn hồi tháng 6.

Khi được hỏi về việc các cuộc tấn công của Ukraine đã ảnh hưởng thế nào đến lập trường của Nga đối với đàm phán hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 28/9: "Ukraine sẽ phải trả giá cho những hành động diễn ra trong những tháng gần đây. Đó là điều đang diễn ra lúc này. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Cũng trong ngày 28/9, quyền Thống đốc tỉnh Bryansk (Nga) cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm hư hại một cây cầu đường sắt và đường ray tại ba địa điểm thuộc tỉnh này.

Cụ thể, một phần cây cầu trên tuyến đường sắt Dyatkovo - Lyudinovo đã bị sập, khiến 10 toa tàu trật khỏi đường ray.

Một vụ tấn công khác tại huyện Unecha cũng khiến 18 toa tàu chở hàng bị trật bánh.

Vụ tấn công thứ ba đã gây hư hại đường ray tại huyện Navlya, nhưng không làm gián đoạn giao thông đường sắt hay gây thương vong.

Đàm phán Nga - Mỹ về kiểm soát vũ khí

Điện Kremlin ngày 28/9 tuyên bố, các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ lẽ ra phải diễn ra từ lâu, đồng thời nhấn mạnh rằng quá trình đàm phán sẽ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi được nối lại.

"Đây là vấn đề vô cùng phức tạp, đòi hỏi các cuộc đàm phán chuyên môn kéo dài và công phu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, đồng thời cho rằng lẽ ra các cuộc đàm phán này phải được tái khởi động "từ hôm qua".

Nga nhiều lần bày tỏ mong muốn khôi phục mối quan hệ đang xuống cấp nghiêm trọng với Mỹ, nhưng những bất đồng về cuộc xung đột tại Ukraine cho đến nay vẫn ngăn cản một sự cải thiện thực chất trong quan hệ song phương.

Khi được hỏi về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, ông Peskov cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định sẽ không tham gia và lập trường này vẫn không thay đổi theo những gì Mátxcơva được biết.

Bắc Kinh cho rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với của Nga và Mỹ, nên việc tham gia các cuộc đàm phán như vậy là không cần thiết.

Reuters

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#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #Căng thẳng Trung - Nga #xung đột Nga - Ukraine

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