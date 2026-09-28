Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thái Lan: Một người bị bắt vì lái mô tô nước 'drift' trên đường phố Bangkok

Minh Hạnh

TPO - Cảnh sát khu vực Makkasan đã bắt giữ và buộc tội một người đàn ông về hành vi gây rối sau khi người này lái mô tô nước trên đường New Phetchaburi ngập nước tại Bangkok (Thái Lan).

Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook cho thấy người đàn ông lái chiếc mô tô nước liên tục tăng tốc và thực hiện các cú cua gấp, tạo ra những con sóng tạt vào nhà dân. Trang tin Tnews đưa tin, tài sản của người dân đã bị hư hại, mặc dù bản tin không nêu rõ mức độ thiệt hại hay danh tính những người bị ảnh hưởng.

Người lái mô tô nước cũng đăng tải hình ảnh lên trang Facebook cá nhân kèm dòng chú thích "B K K D R I F T". Video ghi lại cảnh nước bắn tung tóe lên vỉa hè, bậc thang cầu đi bộ và các bức tường ven đường.

(Thực hiện: Minh Hạnh)

Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, người lái khai với cảnh sát rằng anh không nắm rõ các quy định an toàn giao thông. Anh cho biết đã được một người bạn nước ngoài khuyến khích thực hiện video này, vì những màn trình diễn tương tự ở nước ngoài thường giúp vực dậy tinh thần người dân khi họ đang đối mặt với tình trạng ngập lụt.

Cảnh sát dự kiến ​​sẽ đưa người này ra tòa vào ngày 28/9.

The Nation

Xem thêm

#Thái Lan #ngập lụt Bangkok #mô tô nước #mưa lớn Bangkok

Cùng chuyên mục

Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

TPO - Tổng thống Donald Trump đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thương vụ bán vũ khí sắp tới cho Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách coi nó chỉ như một trong nhiều thương vụ mà Washington thực hiện trên toàn thế giới. Thậm chí ông Trump còn hỏi liệu ông Tập có muốn mua vũ khí của Mỹ hay không.

Phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II. Ảnh: Gagadget.

Mỹ chế tạo đầu đạn hạt nhân mới, tăng răn đe trên biển

TPO - Việc Hải quân Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD) đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Washington. Đây được xem là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 4 thập kỷ, Military Watch Magazine đưa tin ngày 27/9.

Greenland sẽ trở thành ‘đôi mắt’ mới của Mỹ ở Bắc cực

Greenland sẽ trở thành ‘đôi mắt’ mới của Mỹ ở Bắc cực

TPO - Theo các nhà phân tích, những căn cứ quân sự mà Washington đề xuất xây dựng, cùng với việc mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, sẽ giống như một tấm biển “tránh xa”, nhằm ngăn chặn khả năng Trung Quốc và Nga hợp tác quân sự tại Bắc cực.

Tàu chở hàng khô chuyên dụng mang tên Lida đang hoàn tất hành trình dọc theo Tuyến đường biển phương Bắc Ảnh: RIA-Novosti

Hành lang vận tải biển Á - Âu mới

TP - Trong bối cảnh nguy cơ cướp biển và những bất ổn trên một số tuyến hàng hải quốc tế đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với hoạt động vận tải biển, Nga đang nhấn mạnh một lợi thế đặc biệt của Tuyến đường biển phương Bắc (NSR): các tàu đi qua vùng biển Bắc Cực không phải đối mặt mối đe dọa cướp biển, vận chuyển hàng hóa từ châu Á sang châu Âu chỉ mất khoảng một nửa thời gian so với hành trình đi qua kênh đào Suez, báo Nga News.ru đưa tin ngày 27/9.

Anh: Sự cố nghiêm trọng gần căn cứ Không quân Mỹ dùng để tấn công Iran

Anh: Sự cố nghiêm trọng gần căn cứ Không quân Mỹ dùng để tấn công Iran

TPO - Cảnh sát Anh ngày 27/9 đã bắt giữ một số người đàn ông vì nghi ngờ vi phạm các quy định về chất nổ gần RAF Fairford - căn cứ không quân được Mỹ sử dụng để tấn công các mục tiêu của Iran. Người dân ngôi làng gần đó đã phải sơ tán, trong khi cơ quan chức năng mô tả đây là một “sự cố nghiêm trọng”.

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một loạt mục tiêu hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, trong đó có trung tâm dữ liệu của Vodafone ở Kiev.

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

TPO - Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.

Vì sao Iran không bất ngờ khi Mỹ từ chối đề xuất ngừng bắn?

Vì sao Iran không bất ngờ khi Mỹ từ chối đề xuất ngừng bắn?

TPO - Ông Ross Harrison - chuyên gia cấp cao tại Viện Trung Đông - cho rằng kế hoạch kéo dài 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz của Iran là một động thái thể hiện thiện chí đối với Mỹ. Tuy nhiên, Iran dường như không ngạc nhiên khi Mỹ từ chối đề xuất này.

Ngoại trưởng Đức và Nga có cuộc gặp hiếm hoi tại Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Đức và Nga có cuộc gặp hiếm hoi tại Liên Hợp Quốc

TPO - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc gặp hiếm hoi bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Giáo hoàng Leo thu hút hàng trăm ngàn người đổ về trung tâm Paris

Giáo hoàng Leo thu hút hàng trăm ngàn người đổ về trung tâm Paris

TPO - Hàng trăm nghìn người chen kín đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng của Paris để tham dự thánh lễ ngoài trời với Giáo hoàng Leo XIV, cho thấy sức hút lâu bền của Giáo hội Công giáo ở quốc gia từng rất sùng đạo nhưng hiện chính thức theo chế độ thế tục.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe