Giáo hoàng Leo thu hút hàng trăm ngàn người đổ về trung tâm Paris

TPO - Hàng trăm nghìn người chen kín đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng của Paris để tham dự thánh lễ ngoài trời với Giáo hoàng Leo XIV, cho thấy sức hút lâu bền của Giáo hội Công giáo ở quốc gia từng rất sùng đạo nhưng hiện chính thức theo chế độ thế tục.

Giáo hoàng Leo vẫy chào đám đông tập trung tại trung tâm thủ đô nước Pháp. (Ảnh: AP)

Đám đông tập trung trên quảng trường trung tâm thủ đô Paris để chào đón Giáo hoàng Leo.(Ảnh: AP)

Dòng người đổ về trung tâm Paris trong bầu không khí vui vẻ không khác gì khi đội tuyển Pháp vô địch World Cup vào các năm 1998 và 2018.

Nhiều người tham gia không theo Công giáo, nhưng muốn nghe thông điệp của Giáo hoàng.

“Mọi người đang nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thực sự khủng khiếp. Những sự kiện như thế này nhắc nhở về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Bạn thấy rất nhiều người khác nhau ở đây, vì vậy đây không chỉ là chuyện về một chủng tộc, tôn giáo hay quốc gia, mà là niềm tin chung vào nhân loại”, doanh nhân 40 tuổi Thierry Chen, chia sẻ, và cho biết anh không phải tín đồ Công giáo.

Toà thánh Vatican ước tính có 800.000 người tham dự thánh lễ ngày 26/9, nhiều hơn khoảng 200.000 so với số người đăng ký trước. Lượng người khổng lồ này cho thấy ảnh hưởng lâu dài của Giáo hội tại Pháp, bất chấp thực tế là số người tham dự các nghi lễ tôn giáo đang giảm và xu hướng thế tục hóa khiến nhiều nhà thờ trên khắp châu Âu vắng người.

Vị giáo hoàng người Mỹ vẫy chào những đám đông phất cờ, reo hò trong cuộc diễu hành dài 2 km dọc đại lộ rộng lớn dẫn tới Quảng trường Concorde để cử hành thánh lễ, ở ngay trung tâm của Paris và cũng là một biểu tượng của nền Cộng hòa Pháp.

Trong bài giảng, Giáo hoàng Leo kêu gọi đám đông đừng giữ đức tin cho riêng mình mà hãy “để đức tin tuôn tràn, để những người các bạn gặp có thể được bồi bổ và thỏa cơn khát”.

“Từ thành phố Paris xinh đẹp này, tôi tha thiết cầu nguyện để dòng nước hằng sống của Chúa tuôn chảy khắp nước Pháp,” ngài nói.

Mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt khiến giao thông đường bộ tại trung tâm Paris bị phong tỏa, bầu không khí giống như lễ hội vẫn thu hút người dân thuộc nhiều tôn giáo khác nhau cũng như những người không theo tôn giáo nào. Nhiều em bé và trẻ nhỏ được người thân đưa từ đám đông đến để Giáo hoàng Leo vuốt đầu khi ngài chậm rãi đi qua trên chiếc xe giáo hoàng.

“Thông điệp của Giáo hoàng Leo vượt xa phạm vi Công giáo; chẳng hạn, ngài nói về công bằng xã hội”, chị Leontine Joseph, 42 tuổi, chia sẻ. Chị đến cùng 2 người bạn gốc Ma-rốc và lớn lên trong nền văn hóa Hồi giáo.

Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Pháp, Giáo hoàng khuyến khích người Công giáo Pháp kiên trì với đức tin “ngay cả giữa những bụi gai” của thế giới thế tục.

Chuyến thăm bắt đầu hôm 25/9 với buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Đức Bà Paris vừa được khôi phục. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng kể từ vụ hỏa hoạn tàn phá nhà thờ nổi tiếng này năm 2019. Tối 26/9, Giáo hoàng tới Lourdes ở miền nam nước Pháp, một trong những địa điểm hành hương được viếng thăm nhiều nhất của Giáo hội Công giáo.

Tại Học viện Công giáo Paris sáng 26/9, Giáo hoàng bày tỏ ngạc nhiên trước số lượng người cải đạo mới trong những năm gần đây.

“Chúng ta phải nhận ra, đón nhận và bảo vệ ngọn lửa nhỏ mà Chúa đã thắp lên trong bóng tối của đêm đen, hạt giống bé nhỏ đang cố gắng lớn lên ngay cả giữa những bụi gai”, Giáo hoàng nói.

Số người trưởng thành được rửa tội tại Pháp mỗi năm đã tăng gấp 3 kể từ năm 2016, đạt 13.000 người trong năm nay. Tuy nhiên, các số liệu thống kê và chuyên gia cảnh báo rằng sự gia tăng này không làm thay đổi xu hướng suy giảm tổng thể.

Năm 1980, Pháp có 513.000 người được rửa tội; đến năm 2024, con số này giảm xuống còn 186.000.