Người đàn ông uống nhầm 2 ngụm thuốc thú y cất trong tủ lạnh

TPO - Chỉ khoảng 30 phút sau khi uống nhầm 2 ngụm dung dịch sát trùng dùng trong chăn nuôi được cất trong tủ lạnh, người đàn ông 31 tuổi ở Tây Ninh xuất hiện đau rát miệng, họng. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị ăn mòn thực quản, kèm viêm phổi và tăng men gan.

Ngày 26/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận một người đàn ông 31 tuổi (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh), nhập viện sau khi uống nhầm dung dịch CNC-Faguard, loại hóa chất sát trùng, khử trùng dùng trong chăn nuôi.

Theo gia đình, chai hóa chất được cất trong tủ lạnh. Do nhầm lẫn, người đàn ông đã uống khoảng hai ngụm. Ngay sau đó, anh xuất hiện đau rát vùng miệng, họng. Gia đình phát hiện sự việc và đưa người bệnh đến bệnh viện khoảng 30 phút sau khi uống.

Người bệnh được điều trị sau khi uống nhầm 2 ngụm dung dịch sát trùng dùng trong chăn nuôi

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh còn tỉnh nhưng đau rát miệng và họng. Các bác sĩ xác định người bệnh bị tổn thương ăn mòn thực quản, kèm viêm phổi và tăng men gan. Hiện sức khỏe người bệnh đang dần hồi phục, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BS.CKI Dương Khắc Nhuận - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết những hóa chất có tính ăn mòn khi uống phải có thể gây tổn thương từ miệng, họng đến thực quản và đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến tổn thương nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng. Mức độ nặng nhẹ phụ thuộc vào loại hóa chất, nồng độ và lượng đã uống.

Theo bác sĩ, nguy cơ uống nhầm thường tăng lên khi hóa chất được cất gần thực phẩm, nước uống, sang chiết vào chai không có nhãn hoặc sử dụng các vật chứa vốn dành cho đồ uống.

Dung dịch sát trùng dùng trong chăn nuôi mà người bệnh uống nhầm

Các hóa chất dùng trong chăn nuôi, nông nghiệp, vệ sinh, tẩy rửa cần được giữ nguyên bao bì, có nhãn rõ ràng và để ở khu vực riêng, tránh xa thực phẩm, nước uống và tầm tay trẻ em. Không nên cất hóa chất trong tủ lạnh hoặc nơi bảo quản thức ăn.

Đặc biệt, khi uống nhầm hóa chất có tính ăn mòn, người nhà không nên tự gây nôn vì hóa chất có thể tiếp tục làm tổn thương thực quản khi bị đẩy ngược trở lại. Cũng không nên tự dùng các biện pháp giải độc theo kinh nghiệm truyền miệng.

Người bị uống nhầm hóa chất cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Khi đi viện, nếu có thể, người nhà nên mang theo chai hoặc bao bì, nhãn của hóa chất để bác sĩ xác định thành phần và có hướng xử trí phù hợp.