Thủ tướng Israel mang máy nhắn tin đến Liên Hợp Quốc, gợi nhớ đòn tấn công chết chóc nhằm vào Hezbollah

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giơ cao một chiếc máy nhắn tin trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhắc lại chiến dịch tinh vi hồi tháng 9/2024 của Israel nhắm vào mạng lưới liên lạc của phong trào Hezbollah tại Li-băng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giơ cao một chiếc máy nhắn tin trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AP)

"Israel đã tấn công Hamas, và tấn công cả Hezbollah. Còn nhớ những chiếc máy nhắn tin đó chứ?" ông Netanyahu nói khi đưa chiếc máy nhắn tin ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/9.

"Quý vị còn nhớ những chiếc máy nhắn tin đó không? Tôi có thể nói với quý vị rằng Hezbollah chắc chắn là nhớ chúng", Thủ tướng Israel nói.

Ông Netanyahu đang đề cập đến các vụ nổ ngày 17 và 18/9/2024, khi hàng nghìn máy nhắn tin do các thành viên Hezbollah sử dụng đồng loạt phát nổ trên khắp Li-băng và một số khu vực của Syria. Theo một bản tin của BBC vào thời điểm đó, các vụ nổ đã khiến 12 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương.

Vụ việc đã làm tê liệt các hoạt động của Hezbollah khi nhiều thành viên bị thương nặng. Nhiều người bị mất thính lực, thị lực và ngón tay. Trong khi một số khác phải chịu những vết thương nặng nề hơn nhiều.

Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau chiến dịch này, trong khi Israel không công khai thừa nhận vai trò của mình cho đến tháng 11/2024, khi ông Netanyahu được cho là đã lần đầu tiên thừa nhận Israel đứng sau vụ tấn công. Các báo cáo cho biết những thiết bị này dường như đã bị can thiệp trước khi đến tay các thành viên Hezbollah.

Các vụ nổ không chỉ gây thương vong cho thành viên Hezbollah mà còn cho cả dân thường. Đại sứ Iran tại Li-băng, ông Mojtaba Amani, cũng bị thương. Nhưng truyền thông Iran cho biết vết thương của ông không nghiêm trọng.

Vén màn kế hoạch

Theo thời gian, các chi tiết về kế hoạch tinh vi này dần lộ diện. Mossad - cơ quan tình báo của Israel - đã cài chất nổ vào bên trong những chiếc máy nhắn tin mà Hezbollah đặt mua từ nhiều tháng trước khi các vụ nổ xảy ra.

Hai cựu đặc vụ cấp cao của Mossad - những người đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch bí mật này - sau đó chia sẻ với đài CBS News, rằng ý tưởng biến bộ đàm và máy nhắn tin thành vũ khí đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước khi Israel hiện thực hóa nó.

"Chiếc bộ đàm đó chính là một loại vũ khí, cũng giống như viên đạn, tên lửa hay đạn cối vậy", đặc vụ này nói với CBS News.

Những vụ nổ đầu tiên diễn ra vào ngày 17/9/2024, khi các thiết bị nhắn tin phát ra tiếng bíp. Theo một bản tin của BBC, các nhân chứng đã nhìn thấy khói bốc ra từ túi áo, túi quần của mọi người trước khi tiếng nổ vang lên.

Khoảnh khắc một chiếc máy nhắn tin phát nổ. (Nguồn: Sky News)

Một báo cáo của tờ New York Times, dẫn lời các quan chức Mỹ, cho biết các tin nhắn mà máy nhắn tin nhận được trước khi phát nổ dường như đến từ giới lãnh đạo Hezbollah. Thay vì hiển thị nội dung thông thường, tin nhắn này đã kích hoạt thiết bị nổ. Và các vụ nổ được cho là đã tiếp diễn trong khoảng một giờ đồng hồ.

Rất đông người dân đã đổ xô đến các khoa cấp cứu tại các bệnh viện ở Li-băng trong bối cảnh hoang mang và hỗn loạn lan rộng. Khi tình hình chưa kịp lắng xuống thì ngay ngày hôm sau, hàng trăm bộ đàm và điện thoại nhỏ mà Hezbollah đã mua từ nhiều tháng trước lại phát nổ.

Xác một thiết bị liên lạc sau khi phát nổ. (Ảnh: Sky News)

Vụ việc này khiến nhiều người bị sốc, vì Hezbollah vốn nổi tiếng với quy trình kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua sắm thiết bị.

Được biết, tình báo Israel Mossad đã dày công xây dựng một "lý lịch" hoàn chỉnh và đáng tin cậy cho những chiếc máy nhắn tin này. Họ thậm chí còn tạo ra các cửa hàng, trang web và bài đăng trực tuyến giả mạo để qua mặt sự giám sát của Hezbollah.

Một bản tin của Reuters cho biết, khi Hezbollah tiếp nhận các thiết bị vào tháng 2/2024, họ đã kiểm tra xem liệu chúng có chứa chất nổ hay không bằng cách đưa qua hệ thống an ninh sân bay. Nhưng không có dấu hiệu bất thường nào bị phát hiện trong quá trình kiểm tra đó.

Theo thông tin từ Reuters, bên trong máy nhắn tin có một tấm mỏng hình vuông chứa 6 gram chất nổ dẻo PETN màu trắng, kẹp giữa hai viên pin hình chữ nhật. Loại vật liệu này không bị phát hiện bởi máy quét tia X thông thường. Do đó, các thành viên Hezbollah đã sử dụng chúng trong suốt nhiều tháng trước khi các thiết bị này phát nổ dữ dội như pháo hoa ngay sau một tiếng bíp.