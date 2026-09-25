Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

TPO - Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Vương Quốc Tuấn, người được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Nguyễn Thế Mạnh. (Ảnh: Phạm Thắng)

Ông Nguyễn Thế Mạnh công tác trong ngành Thanh tra Bộ Tài chính và trải qua nhiều vị trí công tác.

Ông từng giữ các chức vụ như Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên ngày 19/9, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại Quyết định số 1837/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977, quê tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội và cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 9/2026, ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố và triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.