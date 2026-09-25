Cục CSGT: Có thí sinh thi trượt sát hạch ô tô 18 lần

TPO - Qua thống kê trong công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết có thí sinh thi trượt sát hạch cấp giấy phép lái ô tô 18 lần. Phần thi sa hình cũng là nội dung thí sinh thi trượt lặp lại nhiều nhất.

Thí sinh tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Ảnh minh họa

Ngày 25/9, Cục CSGT cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt (chiếm 65,37%).

Đối với hạng B số sàn, qua thống kê cho thấy có một số trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần; thí sinh ở Ninh Bình trượt 14 lần; thí sinh ở Sơn La trượt 12 lần…

Cục CSGT cho biết, phần thi sa hình là nội dung thí sinh trượt lặp lại nhiều nhất.

Nhiều trường hợp trượt sa hình là thí sinh lớn tuổi ghi nhận như ở Lào Cai ( thí sinh sinh năm 1965, trượt 8 lần), Lâm Đồng (thí sinh sinh năm 1966, 7 lần), Lai Châu (thí sinh sinh năm 1974, 5 lần), Quảng Ngãi (thí sinh sinh năm 1974, 9 lần), Quảng Trị (thí sinh sinh năm 1976, 4 lần).

Trượt lý thuyết lái xe ô tô nhiều lần gồm một trường hợp trượt 10 lần tại Vĩnh Long (hạng C1), một trường hợp 9 lần tại Hải Phòng (hạng B); Quảng Trị có 2 thí sinh (sinh năm 2007) trượt lý thuyết 5 - 6 lần.

Theo Cục CSGT, công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được lực lượng CSGT đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Việc triển khai hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy trong công tác sát hạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhận diện thí sinh và nâng cấp dịch vụ công đổi, cấp lại giấy phép lái xe đang tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý người lái.