Bên trong khu xưởng biến bột mì, hóa chất thành viên chống đột quỵ An cung

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc cùng Toàn quyền Canada Louise Arbour trồng thêm một cây Sồi đỏ là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Canada. Tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao và toả bóng phải được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và những lợi ích cùng chia sẻ.