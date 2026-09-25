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Xã hội

Bên trong khu xưởng biến bột mì, hóa chất thành viên chống đột quỵ An cung

Phạm Trường

TPO - Nguyễn Thanh Phương Tuyền - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home đã làm đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây làm giả thuốc có công dụng chống đột quỵ. Bị can còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả, gắn mác thương hiệu nước ngoài để chiếm lợi bất chính.

Clip: Bên trong khu xưởng sản xuất hàng giả bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
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Công an tỉnh Thanh Hóa﻿ vừa khởi tố 9 bị can để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Thể (SN 1991), Bùi Thị Năm (SN 1993), Tạ Duy Hùng (SN 1971), Nguyễn Anh Ngọc (SN 1990), Vũ Thị Thúy (SN 1991), Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, cùng trú Hà Nội), Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984, cùng trú TPHCM).
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Theo công an, đây là đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả quy mô lớn nhưng được giới thiệu xuất xứ từ Hàn Quốc với công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.
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Công an cáo buộc, Tuyền với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home đã làm đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.
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Nhóm này tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi chủ yếu là bột mì, hóa chất, chất tạo màu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường. Các sản phẩm này sau đó được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc.
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Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, TPHCM rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành. Đặc biệt, sản phẩm này được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có sử dụng hóa chất, chất tạo màu và các thành phần khác chưa được kiểm soát. Việc người mua sử dụng những sản phẩm như vậy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
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Khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM và Tây Ninh, cảnh sát thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn một triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất, đóng gói.
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Các bị can bị khởi tố.
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Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn.
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Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc. Trong ảnh là khu nhà xưởng của Tuyền để sản xuất mỹ phẩm giả.
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Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...
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Hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả được tổ chức với quy mô lớn, sử dụng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại có sẵn tại công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì thành phẩm rồi tung ra thị trường thông qua các kênh phân phối.
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Các mặt hàng làm giả được sản xuất hết sức tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được hàng giả, hàng thật bằng mắt thường. Đến nay, công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.
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Trong chuyên án này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Tuyền cầm đầu.

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#thuốc giả #mỹ phẩm giả #Thanh Hóa #đường dây buôn bán #sức khỏe #nguyên liệu không rõ nguồn gốc

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