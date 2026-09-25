Bên trong khu xưởng biến bột mì, hóa chất thành viên chống đột quỵ An cung

TPO - Nguyễn Thanh Phương Tuyền - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home đã làm đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây làm giả thuốc có công dụng chống đột quỵ. Bị can còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả, gắn mác thương hiệu nước ngoài để chiếm lợi bất chính.
TPO - Đến chiều 25/9, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Cty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM điều động nhiều công nhân bơm hút nước để giải quyết tình trạng ngập kéo dài trên đường Lương Định Của.
TPO - Đội Công binh số 5 chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), tiếp nối nhiệm vụ của các thê đội Công binh Việt Nam tại địa bàn.
TPO - Hai xe container va chạm trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Trị Đông, TP.HCM sáng 25/9, chắn phần lớn lối lên cầu vượt hương lộ 2. Dầu tràn ra mặt đường, giao thông hướng về ngã tư An Sương ùn ứ nhiều giờ.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các địa phương, bộ, ngành thực hiện chính sách miễn, giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập cho nhân dân trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc cùng Toàn quyền Canada Louise Arbour trồng thêm một cây Sồi đỏ là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Canada. Tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao và toả bóng phải được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và những lợi ích cùng chia sẻ.
Sáng 25/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, thông qua 16 nghị quyết liên quan đến nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, điều hành của địa phương.
TPO - Ngày 25/9, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, trong đó tiếp nhận và phân công Thượng tá Phạm Văn Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang - giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu.
TPO - Sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn sát dải phân cách giữa, câu chuyện quản lý xe tập lái đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm nào người học đủ kỹ năng để bước vào môi trường giao thông tốc độ cao.
TPO - Trưa 25/9, một vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng nằm sâu trong ngõ Đa Lộc, Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội). Lực lượng chữa cháy phải kéo hơn 100 mét dây đưa nước vào trong dập lửa.
TPO - Hơn 1.600 phần quà và những đêm hội trăng rằm ấm áp do tổ chức Công đoàn Thủ đô tổ chức đã mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn, thắp sáng niềm vui cho con em những gia đình công nhân còn nhiều chật vật.
TPO - Để nâng cao khả năng cứu hộ tại chỗ và phòng chống đuối nước, thành phố Quảng Ninh đồng loạt trang bị hàng trăm áo phao, phao cứu sinh như "lưới an toàn" chống đuối nước dọc tuyến đường bao biển và khu vực tập trung đông người, khách du lịch.
TPO - Đang đổ dốc trên tỉnh lộ 521B ở Thanh Hóa, xe tải bất ngờ mất phanh, đâm vào vách núi khiến tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ.
TPO - Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 224-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.
TPO - Nguyên bí thư Đảng ủy phường Cát Bi và giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) không phải người có công và đã có nhà ở, nhưng vẫn được giao đất cho đối tượng chính sách.
TPO - Để hoàn thiện mô hình rồng, phượng diễu hành đường phố tại Tuyên Quang, anh Nguyễn Hồng Giang (42 tuổi, tổ dân phố Phan Thiết, phường Minh Xuân) đã dành gần 3 tháng để hoàn thiện. Chi phí cho hệ thống âm thanh, máy móc và các thiết bị đi kèm khoảng 200 triệu đồng.
TPO - Trong ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm hỏi và trao quà cho 64 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi. Tình cảm của Thủ tướng cũng như của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các bệnh nhi tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trong quá trình điều trị bệnh.