Huế sắp xếp, hợp nhất 6 ban quản lý dự án thành 3 đơn vị

TPO - Từ ngày 1/10, TP. Huế chính thức tổ chức lại hệ thống ban quản lý dự án, hợp nhất 6 đơn vị hiện có thành 3 ban mới nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng.

Ngày 25/9, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa ký các quyết định thành lập 3 ban quản lý dự án (QLDA) mới trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 6 ban QLDA hiện có. Các đơn vị sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10.

Theo đó, TP. Huế hợp nhất Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP. Huế.

6 ban QLDA đầu tư xây dựng tại Huế sẽ chính thức hợp nhất thành 3 đơn vị kể từ 1/10. Trong ảnh là trụ sở Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông TP. Huế.

Đơn vị mới là ban quản lý dự án chuyên ngành, thực hiện quản lý các công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA, trong đó có Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP. Huế. Ban cũng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Cùng với đó, TP. Huế thành lập Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2. Đơn vị có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công trình công cộng và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn khu vực bắc sông Hương.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương được thành lập từ việc tổ chức lại Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị cùng Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3. Ban có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các dự án, nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ hai đơn vị tiền thân để tiếp tục triển khai theo địa bàn được phân công.

Theo UBND TP. Huế, cả 3 ban mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; mỗi đơn vị có một giám đốc và không quá 3 phó giám đốc.

Về tổ chức bộ máy, mỗi ban gồm 5 phòng chuyên môn: Tài chính - Tổng hợp; Kế hoạch hoặc Kế hoạch và Quản lý dự án; Kỹ thuật; Thẩm định; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong thời gian đầu thực hiện sắp xếp, số lượng cấp phó có thể cao hơn quy định hiện hành. Tuy nhiên, chậm nhất sau 5 năm kể từ khi các quyết định có hiệu lực, các đơn vị phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bảo đảm đúng số lượng cấp phó theo quy định.

UBND TP. Huế cũng giao các ban quản lý dự án phối hợp với Sở Nội vụ thành phố hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ; tiếp nhận các dự án đang triển khai, đồng thời sắp xếp, bố trí công việc và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động sau khi tổ chức lại bộ máy.