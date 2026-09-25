Lãnh đạo Mỹ - Trung thảo luận gì tại Phòng Bầu dục?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong một cuộc gặp thượng đỉnh cấp nhà nước long trọng. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc họp kín đã mang lại bước đột phá đối với các vấn đề gai góc giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, trong cuộc thảo luận song phương tại Phòng Bầu dục chiều 24/9, ông Tập Cận Bình cho biết: “Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ duy trì lập trường đúng đắn là phản đối ‘nền độc lập của Đài Loan’. Đồng thời, Trung Quốc mong muốn Mỹ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng”.

Ông Trump và ông Tập cũng đã thảo luận về vấn đề xung đột Mỹ - Iran trong cuộc gặp song phương. Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ việc Mỹ và Iran quay trở lại thực hiện bản ghi nhớ 14 điểm đã đạt được vào tháng 6, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ sớm nối lại đàm phán. Ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, theo Tân Hoa Xã.

Liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), ông Tập Cận Bình khẳng định hai nước đều là những cường quốc về AI và cho rằng "dù tồn tại sự cạnh tranh giữa hai bên, nhưng dư địa cho hợp tác còn lớn hơn nhiều".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, hai nước nên phát huy thế mạnh của mình và thay vì "đề phòng lẫn nhau", đồng thời nên cùng nhau ngăn chặn việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Tập cũng đề cập đến tình hình quan hệ Mỹ - Trung. Ông mô tả việc hai nhà lãnh đạo thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước trong khoảng thời gian ngắn như vậy - ông Trump đã thăm Trung Quốc vào tháng 5 - là điều "chưa từng có" trong lịch sử quan hệ song phương.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng chưa đưa ra bản tóm tắt riêng về cuộc hội đàm. Khi tiễn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả với báo giới rằng đây là “một cuộc gặp tuyệt vời”.

Lãnh đạo Mỹ - Trung và các quan chức cấp cao của hai nước. (Ảnh: AP)

Tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viên trở lại Nhà Trắng để dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Văn phòng của bà Melania Trump cho biết, bữa tiệc mở đầu bằng màn nâng ly với loại rượu Schramsberg "Blanc de Noirs".

Về thực đơn, các khách mời sẽ thưởng thức món súp kem bí vàng làm món khai vị; tiếp đó là món cá vược phủ mè ăn kèm sốt thảo mộc, cải thìa và cà tím nướng.

Đối với món tráng miệng, khách mời sẽ được phục vụ kem vani với phần nhân mứt anh đào ở giữa cùng kem mật ong.

Không gian bữa tiệc sẽ được trang trí với khăn trải bàn màu đỏ cùng hoa thược dược và hoa mao lương đỏ, kết hợp với bộ đồ ăn bằng sứ màu đỏ - vàng.

Chương trình sẽ có các tiết mục biểu diễn của nam ca sĩ Christopher Macchio - người từng góp mặt tại nhiều sự kiện của Tổng thống Trump - cùng các ban nhạc và dàn hợp xướng của Thủy quân Lục chiến và Lục quân Mỹ.