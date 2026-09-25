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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Minh Hạnh

TPO - Sáng 24/9, giờ địa phương (tối 24/9, giờ Hà Nội), Toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Lễ đón diễn ra tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào Phủ Toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước trở lại bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Canada.

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Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ toàn quyền ở thủ đô Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau các nghi thức đón tiếp trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour đã phát biểu với báo chí.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour với cộng đồng người Việt Nam tại Canada dự Lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Phủ toàn quyền Canada ở thủ đô Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada, thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia.

Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh, Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương, nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác. Mối quan hệ này đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt Nam tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội Canada.

Toàn quyền Canada Louise Arbour khẳng định, chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền Canada Louise Arbour. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện (tháng 11/2017), quan hệ Việt Nam - Canada đã có những bước tiến quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour họp báo sau hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour họp báo sau hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác được tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Canada #Toàn quyền Canada Louise Arbour

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