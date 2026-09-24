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Việt Nam đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Mỹ trong hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh

Minh Hạnh

TPO - Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 23/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Mỹ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, Việt Nam và Mỹ đã cùng vượt qua những đau thương của quá khứ, từng bước xây dựng lòng tin, đưa quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện và trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Trong hành trình đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là một lĩnh vực hợp tác thiết thực, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng nhân ái, sự bao dung và quyết tâm cùng nhau hàn gắn những vết thương lịch sử, xây dựng lòng tin và hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Mỹ, vai trò của USABC, của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thuộc Đại học Texas Tech trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng những cựu binh Mỹ dù tuổi cao, sức yếu vẫn trở lại Việt Nam, chia sẻ ký ức, cung cấp thông tin về phần mộ bộ đội Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác đầy đủ với Mỹ trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh như trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước; là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm thiêng liêng đối với người có công, thân nhân liệt sĩ. Hiện Việt Nam còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong bối cảnh “cửa sổ thời gian” đang dần khép lại, nhân chứng lịch sử ngày một thưa vắng, dấu tích chiến trường không ngừng biến đổi và nhiều mẫu hài cốt bị suy thoái theo thời gian, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc khai thác tư liệu do Mỹ lưu giữ và ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) là việc làm rất ý nghĩa, trong lúc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai mạnh mẽ trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị USABC phát huy vai trò cầu nối, vận động doanh nghiệp thành viên và khu vực tư nhân Mỹ chia sẻ tư liệu, thông tin, kỷ vật phục vụ tìm kiếm; đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, trọng tâm là cung cấp hệ thống NGS, vật tư và hóa chất chuyên dụng để các phòng thí nghiệm Việt Nam vận hành tối đa công suất.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp các doanh nghiệp Mỹ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện USABC và các doanh nghiệp Mỹ báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả và định hướng triển khai VWAI. Cộng đồng doanh nghiệp đã huy động thiết bị, công nghệ và tài chính, phối hợp với Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson thu thập, số hóa, kiểm chứng và chia sẻ tư liệu thời chiến; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý dữ liệu, tìm kiếm, giám định ADN và xác định danh tính bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh.

USABC cam kết tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, khu vực tư nhân, giới nghiên cứu và cựu chiến binh Mỹ, góp phần giúp thêm nhiều gia đình Việt Nam tìm được thông tin về người thân, hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố lòng tin và quan hệ giữa hai nước.

Minh Hạnh
#Mỹ #Việt Nam #khắc phục hậu quả chiến tranh #hài cốt liệt sĩ #hợp tác Việt - Mỹ #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

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