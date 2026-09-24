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Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela lần đầu phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Bình Giang

TPO - Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez vừa có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) kể từ khi lên nắm quyền. Bà cam kết sẽ tổ chức bầu cử và cho biết người dân nước này sẽ quyết định “thời điểm thích hợp”.

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Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 23/9. (Ảnh: AP)

“Tôi muốn tuyên bố thật rõ ràng trước Đại hội đồng: Venezuela sẽ tổ chức bầu cử”, bà Delcy Rodríguez nói và cho biết chính phủ đã bắt đầu “đối thoại chính trị với các lực lượng đối lập” nhằm đảm bảo một “quy trình dựa trên các điều kiện bình đẳng cho tất cả các bên”.

Bà Rodríguez nói rằng người dân Venezuela sẽ quyết định thời điểm phù hợp nhất để tiến hành bầu cử, khẳng định khi thời điểm đó đến, các thể chế của đất nước “sẽ sẵn sàng bảo đảm một tiến trình toàn diện và minh bạch”.

Bà Rodríguez lên nắm quyền tại Venezuela sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bất ngờ để bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro và đưa ông sang Mỹ để xét xử.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một nguyên thủ Venezuela kể từ năm 2018 - khi ông Maduro tới New York để trực tiếp tham dự Đại hội đồng LHQ. Hiện ông Maduro đang bị giam giữ chỉ cách trụ sở LHQ vài kilomet, trong lúc chờ xét xử.

Việc bà Rodríguez tham dự diễn đàn quốc tế cũng đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình Venezuela tái hội nhập vào hoạt động ngoại giao toàn cầu. Bà phải cân bằng thận trọng trong bài phát biểu được theo dõi sát sao tại LHQ, bởi bài phát biểu này vừa hướng tới người dân Venezuela, vừa gửi thông điệp tới Chính phủ Mỹ.

Bà Rodríguez khẳng định Venezuela đang trở lại mạnh mẽ sau những “bước lùi” trong năm nay, đồng thời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì sẵn sàng nối lại quan hệ.

“Hôm nay, Venezuela đang được tái sinh”, bà Rodríguez nói trong bài phát biểu tại Đại hội đồng.

“Tôi không hứa với các bạn rằng chặng đường phía trước sẽ dễ dàng. Ưu tiên hàng đầu sẽ là khôi phục linh hồn dân tộc của chúng ta”, bà Rodríguez nói.

Bình Giang
Theo AP
#Venezuela #Tổng thống Trump #Liên Hợp Quốc

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