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Pháp luật

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Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy 2.000 m2 kho, xưởng tại xã Sơn Đồng

Thanh Hà

TPO - Tối 23/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại dãy kho, xưởng rộng hơn 2.000 m2 ven Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 phương tiện, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn 3 giờ.

Khu vực kho xưởng xảy ra hỏa hoạn.

Khu vực kho xưởng xảy ra hỏa hoạn.

Sáng 24/9, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy dãy kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng.

Theo đó, khoảng 21h6 ngày 23/9, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2 (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m2) ven đường Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng.

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy & CNCH khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc.

Lửa bùng phát dữ dội bên trong kho xưởng.

Lửa bùng phát dữ dội bên trong kho xưởng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.

Đến 23h10 cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 00h30 ngày 24/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy kho xưởng #Cảnh sát PCCC #Hỏa hoạn Hà Nội #Chữa cháy kho #Xã Sơn Đồng

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