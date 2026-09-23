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Pháp luật

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Sản xuất lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả từ hàng hết hạn

Tiền Lê

TPO - Khi thấy số thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng hết hạn sử dụng, Chính đã nảy sinh ý định tận dụng lại làm thuốc giả nên đã đặt mua các loại máy móc, tự pha trộn, đóng gói để sản xuất ra 1.500 chai và 3.000 bì thuốc bảo vệ thực vật giả.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối tượng Trần Văn Chính (SN 1991, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FARMING DANA, địa chỉ ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật" quy định tại Điều 195, Bộ Luật hình sự.

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Hàng nghìn chai, gói thuốc giả do Chính sản xuất.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai xác định, Công ty TNHH MTV FARMING DANA chuyên về kinh doanh dịch vụ trồng trọt có trụ sở tại nhà của Chính. Công ty này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, cũng như không ký bất kỳ hợp đồng nào về việc đăng ký, gia công đóng gói, ủy quyền, phân phối thuốc bảo vệ thực vật.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Chính đã mua nhiều loại thuốc thực vật về nhưng không sử dụng hết. Đến tháng 8/2024, khi thấy số thuốc tồn đọng này hết hạn sử dụng, đối tượng đã nảy sinh ý định tận dụng lại làm thuốc giả.

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Đối tượng Trần Văn Chính tại cơ quan công an.

Chính đã đặt mua các loại máy móc, phương tiện, chất phụ gia, đặt làm chai lọ, bìa giấy, thùng giấy carton, đặt in tem, nhãn. Sau đó, Chính tự pha trộn, sang chiết, đóng gói để sản xuất ra 1.500 chai và 3.000 bì thuốc bảo vệ thực vật giả các loại nhằm mục đích bán ra thị trường.

Qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, thu giữ và giám định các mẫu tang vật là thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tiền Lê
#Thuốc bảo vệ thực vật #Gia Lai #Trần Văn Chính #sản xuất giả #Công an tỉnh Gia Lai #điều tra #khởi tố #hàng giả #bắt giữ

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