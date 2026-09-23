Thiếu tiền thuê trọ, đôi nam nữ cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi

TPO - Một cụ bà đang ở nhà một mình tại phường Đồng Hới bị hai đối tượng xông vào, dùng vũ lực và lấy đi tài sản trị giá gần 13,8 triệu đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Ngô Chí Thanh (SN 2006, trú xã Tuyên Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Thanh tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (SN 1941) đang ở một mình tại nhà trên đường Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, thì Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2008, trú xã Bắc Trạch) xông vào.

Thanh bị cáo buộc dùng khăn bịt miệng, đánh vào mặt bà Sen. Sau đó, Thanh và Như lấy một nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 13,765 triệu đồng, rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Như tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, Thanh và Như khai do thiếu tiền trả phòng đúng hạn nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định.