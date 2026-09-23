Viện KSND Tối cao kêu gọi em của nữ đại gia Hứa Thị Phấn ra đầu thú

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kêu gọi bị can Hứa Xường (74 tuổi, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín) ra đầu thú. Bị can đang bị truy nã, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận đề nghị truy tố ông về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từng bị tuyên án 12 năm tù vì giúp chị gái lừa đảo

Ngày 23/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kêu gọi bị can Hứa Xường đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu bị can Hứa Xường tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Bị can Hứa Xường (là em nữ đại gia Hứa Thị Phấn) sinh ngày 3/8/1952, tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi thường trú số 6, Công Lý, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức), TP HCM. Nơi ở hiện tại không xác định (đã xuất cảnh đi Hoa Kỳ ngày 16/1/2017, chưa nhập cảnh trở lại).

Bị can là nguyên thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín. Bị can bỏ trốn và đang bị truy nã chưa bắt được.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Hứa Xường về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.

Trước đó, ngày 4/5/2026, TAND TP HCM cũng xét xử, tuyên án sơ thẩm đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ. Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hứa Xường 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này Tòa xác định, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do Hứa Thị Phấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, được giao phần đất có diện tích 279.269m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), trong đó phần diện tích 240.000m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m2, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc Dự án diện tích 279.269m2.

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của Dự án diện tích 279.269m2 thuộc Khu 13D nêu trên.

Thực hiện theo chỉ đạo của bà Phấn, Hứa Xường cùng đồng phạm đã ký các Biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định... Việc này tạo điều kiện cho bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249,8 tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, hiện còn 89 tỷ đồng.

Bị can Hứa Xường.



Nữ đại gia đã qua đời, nhiều tài sản chưa thể thu hồi

Được biết, tại ngân hàng này trước đây có sai phạm nghiêm trọng liên quan đến các lãnh đạo. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn (tức đại gia Sáu Phấn, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ, cựu Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín – TrustBank).

Từ năm 2018 đến 2020, bà Hứa Thị Phấn nhiều lần bị Tòa án nhân dân TP HCM và Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM đưa ra xét xử trong hai vụ án liên quan đến sai phạm trong thời gian điều hành Trustbank.

Tại đại án Phạm Công Danh, bà Phấn bị xác định lợi dụng việc sở hữu lượng lớn cổ phần (gần 85%) Trustbank để thao túng mọi hoạt động ngân hàng, chỉ đạo các thành viên Hội đồng quản trị, nhân viên là người dưới quyền hoặc trong gia đình thực hiện nhiều hành vi sai phạm chiếm đoạt và gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân hàng.

Trong tất cả giai đoạn của đại án trên, bà Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 12.000 tỷ đồng của Trustbank.

Cuối tháng 5/2018, xét xử giai đoạn một, bà Phấn bị Tòa án nhân dân TP HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn). Tổng số tiền bà Phấn bị buộc bồi thường là hơn 16.000 tỷ đồng.

Về trách nhiệm bồi thường của bà Phấn, hồi cuối năm 2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (nay là Cục Quản lý Thi hành án dân sự) cho biết đã thi hành được gần 7.000 tỷ đồng.

Với số tiền cần thu hồi còn lại, cơ quan chức năng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản kê biên.

Năm 2023, luật sư từng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hứa Thị Phấn cho biết thân chủ mất tại Bệnh viện Tân Hưng, quận 7. Do các con bà đều ở xa nên luật sư thay mặt gia đình lo hậu sự.