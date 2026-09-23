Tổng thống Pháp Macron gay gắt trong bài phát biểu cuối cùng tại Liên Hợp Quốc

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện gay gắt trong bài phát biểu cuối cùng của ông trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Pháp tại Liên Hợp Quốc (LHQ). Ông gạt bỏ lời khẳng định rằng Dải Gaza đã có hoà bình, khi không một hành lang nhân đạo nào được mở lại tại vùng đất này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại LHQ ngày 22/9. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu cuối cùng tại LHQ trước khi rời Cung điện Elysée vào năm tới, Tổng thống Macron nói thế giới đang chứng kiến “màn trình diễn đáng hổ thẹn đối với tất cả chúng ta”.

“Một năm trước, cũng tại chính hội trường này, khoảng một chục quốc gia đã công nhận Palestine. Tôi nghe thấy sự hoài nghi của một số người: ‘Công nhận chỉ là một mảnh giấy, hãy nhìn vào thực tế’”, ông Macron nói, rồi đập tay xuống bục phát biểu.

“Nhưng chúng ta có tư cách gì nếu tiếp tục không hành động trước tình hình Dải Gaza? Một số người khoe khoang về một nền hòa bình được cho là đã đạt được. Nhưng nền hòa bình đó thậm chí chưa mở lại quyền tiếp cận nhân đạo dù chỉ một giây. Chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng nhìn màn diễn này - một điều đáng khiến tất cả chúng ta phải hổ thẹn?”, nhà lãnh đạo Pháp chất vấn.

Trong bài phát biểu trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả kế hoạch hòa bình Dải Gaza của mình như một thắng lợi ngoại giao.

Đáp lại phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Tổng thống Trump đã chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas, giải cứu tất cả con tin còn sống, đưa thi thể những người đã thiệt mạng về với gia đình họ, và hiện đang dẫn dắt việc triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza gồm 20 điểm. Trong khi những người khác chỉ nói, Tổng thống này đã trực tiếp đối mặt với vấn đề phức tạp này. Không ai làm nhiều hơn ông ấy cho hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Ông Macron bị một số chính trị gia và nhà hoạt động ở Pháp chỉ trích, cho rằng ông đã làm quá ít kể từ khi công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9 năm ngoái.

Paris đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước tình trạng bạo lực của những người định cư nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, áp đặt một số biện pháp trừng phạt ở cấp quốc gia và khởi động tiến trình cấm sản phẩm từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

“Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Bờ Tây, nơi các hành vi vi phạm diễn ra mỗi ngày. Nhân danh ai? Hamas chưa bao giờ hoạt động ở Bờ Tây”, ông Macron nói.

“Những gì đang diễn ra ở đó đang khiến dự án vốn phải dựa trên sự tôn trọng quyền chính đáng của người dân Palestine trở nên bất khả thi”, Tổng thống Pháp nói thêm.

Quan hệ giữa Pháp và Israel đặc biệt căng thẳng trong năm qua. Ông Macron cho rằng thật sai lầm khi tin rằng việc vi phạm chủ quyền của tất cả các nước láng giềng của Israel sẽ bảo đảm an ninh cho Israel.

“Họ đang làm suy yếu an ninh của Israel, cả hiện tại lẫn tương lai”, ông nói.

Khi chỉ còn 7 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ông Macron bày tỏ chính kiến một cách gay gắt tại diễn đàn của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Các nhà phân tích cho rằng ông thường thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt những yếu tố mang tính biểu tượng của ngoại giao, nhưng chưa chuyển hóa được điều đó thành những thành quả chiến lược lâu dài.

Tuy nhiên, ông Macron luôn là người ủng hộ mạnh mẽ hệ thống đa phương và LHQ.

Ông Macron cảnh báo nguy cơ thế giới “quay trở lại luật rừng”, nói rằng các quốc gia đang đứng trước lựa chọn giữa một thế giới được cai trị bằng sức mạnh và sự cưỡng ép, với một “xã hội quốc tế văn minh”.

“Bổn phận của chúng ta, hơn bao giờ hết, là đứng bên cạnh LHQ. Chúng ta không thể chấp nhận một trật tự mới của sự vô trừng phạt mà một số người muốn xây dựng”, ông nói.

Tổng thống Pháp kết thúc bài phát biểu bằng câu: “Liên Hợp Quốc muôn năm!”