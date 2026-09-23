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Pháp luật

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Mua 'coin rác' rồi thổi giá lên 10.000 lần để chiếm đoạt tài sản

Thanh Hà

TPO - Không có giá trị, không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào, nhưng đồng tiền mã hóa BDOGE vẫn được các đối tượng lừa đảo quảng cáo là "siêu dự án sinh lời" và thổi giá tới 10.000 lần để bán cho nhà đầu tư.

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Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền ảo BDOGE. Ảnh CAHN

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tài sản mã hóa BDOGE.

Cụ thể, lực lượng Công an xác định, các đối tượng đã mua tài sản mã hóa có tên BDOGE, đây là loại tài sản không có giá trị, không được niêm yết để giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào.

Tuy nhiên, các đối tượng đưa ra những thông tin gian dối, quảng cáo về tiềm năng sinh lời lớn và hứa hẹn BDOGE sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, mua với giá cao.

Đáng chú ý, các đối tượng đã bán BDOGE cho người bị hại với mức giá cao gấp 10.000 lần giá ban đầu để hưởng lợi.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia đầu tư tài sản mã hóa, nhất là những dự án không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không có thông tin minh bạch về hoạt động giao dịch.

Người dân cần thận trọng trước những lời mời chào đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook...; không tham gia các hoạt động giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia đầu tư vào dự án BDOGE khẩn trương liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (cán bộ thụ lý, số điện thoại: 0968.586.113) hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự (cán bộ thụ lý, số điện thoại: 0965.300.696) để trình báo, cung cấp thông tin liên quan.

Thanh Hà
#Lừa đảo tiền ảo #BDOGE #Thổi giá coin #Cảnh báo công an #Giao dịch tài sản mã hóa

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