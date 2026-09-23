Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xử phạt tài xế xe khách chuyển làn không bảo đảm khoảng cách trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Một tài xế có hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

xe-khach.jpg
Hình ảnh xe khách chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của xe ô tô khách biển kiểm soát 99H-168.XX.

Qua xác minh, ngày 22/9, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã mời lái xe N.T.L. (SN 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) đến làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm g khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Với vi phạm trên, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm giao thông #Chuyển làn đường cao tốc #CSGT #Nghị định xử phạt #An toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe