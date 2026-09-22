Bán tải đua nhau giảm giá đón đối thủ mới

Các mẫu bán tải chạy xăng quen thuộc trên thị trường đều đang được hưởng ưu đãi lớn ngay khi mẫu xe REEV VF Wild xuất hiện.

Các mẫu bán tải chạy xăng quen thuộc trên thị trường đều đang được hưởng ưu đãi lớn ngay khi mẫu xe REEV VF Wild xuất hiện.

Từ năm 2024, phân khúc bán tải chưa có thêm đại diện mới đủ tạo sự khác biệt. Đến tháng 9 năm nay, VinFast VF Wild xuất hiện, lập tức gây sự chú ý trong phân khúc bán tải.

Để chào đón đối thủ, các đại diện cùng phân khúc như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux nhanh chóng được triển khai loạt ưu đãi, sẵn sàng cạnh tranh thị phần giai đoạn 3 tháng cuối năm.

Toyota hỗ trợ lãi suất mua trả góp Hilux

Toyota đang triển khai chương trình ưu đãi lãi suất mua xe trả góp thông qua công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN), áp dụng với khách mua xe mới từ hãng, trong đó gồm mẫu bán tải Hilux ở tất cả phiên bản.

Cụ thể, người mua Toyota Hilux qua TFSVN được hưởng ưu đãi trả góp với lãi suất 7,75% trong 6 tháng đầu và cố định 10,49% trong 6 tháng tiếp theo. Sau đó, lãi suất được thả nổi theo mức thị trường.

Toyota Hilux được ưu đãi lãi suất. Ảnh: Phong Vân.

Với khách hàng là cán bộ, công chức nhà nước, công ty thuộc các tập đoàn trong top 500 và nhân viên thuộc đại lý, hệ thống Toyota toàn quốc được áp dụng lãi suất ưu đãi 10,25% trong 12 tháng đầu. Sau đó, lãi suất được cố định ở mức 12,49% trong 12 tháng tiếp theo.

Mitsubishi giảm 100% phí trước bạ

Mitsubishi Triton đang là mẫu bán tải được hưởng ưu đãi lớn nhất trong giai đoạn này.

Cụ thể, phiên bản 2WD AT GLX đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất của Triton - 655 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá của mẫu xe được giảm về mức 606 triệu đồng.

Mitsubishi Triton được hỗ trợ 100% phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong số 4 phiên bản của Triton đang mở bán, Triton 4WD AT Premium đang được bán với giá 782 triệu, là mẫu xe sở hữu mức ưu đãi lớn nhất. Cụ thể, mẫu bán tải được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ cùng gói quà phụ kiện trị giá 12 triệu đồng. Sau khi áp dụng khuyến mại, giá của phiên bản này còn 730 triệu đồng.

Mua Ford Ranger nhận bảo hiểm thân vỏ

Tại các đại lý Ford toàn quốc, mẫu xe Ford Ranger đang được hưởng các ưu đãi giá riêng biệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, một đại lý Ford tại khu vực TP.HCM đang mở bán các phiên bản của Ford Ranger với gói phụ kiện ưu đãi như linh kiện chính hãng, phiếu nhiên liệu và gói bảo hiểm thân vỏ.

Cụ thể, Ranger XLS 2.0 AT 4X4 giá 776 triệu đồng đang được giảm thêm khoảng 5 triệu đồng tại đại lý. Ngoài ra, người mua mẫu bán tải từ Ford còn được tặng kèm gói bảo hiểm thân vỏ, giá trị dao động 6-12 triệu đồng tùy phiên bản.

Toàn bộ phiên bản của Ranger đang được giảm tiền mặt tùy chương trình riêng của đại lý. Ảnh: Phong Vân.

Cuộc chiến ưu đãi rầm rộ từ các hãng xe cho thấy sức hấp dẫn của phân khúc bán tải tại Việt Nam vẫn nóng. Sự có mặt của mẫu bán tải từ VinFast hứa hẹn tạo cuộc đua mới ở nhóm xe này, sau thời gian dài do Ford Ranger thống trị.

Dù mang tính chất phòng thủ trước đối thủ mới hay kích cầu giai đoạn thấp điểm, động thái giảm giá và hỗ trợ từ Toyota, Mitsubishi hay Ford đều mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua xe.

Với nhiều ưu đãi, đây được xem là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng cân nhắc sở hữu một mẫu bán tải với chi phí tối ưu nhất trong năm.