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Xe

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Cận cảnh Hyundai Tucson đời mới được "lột xác" toàn diện

Lê Tuấn

TPO - Hyundai vừa chính thức vén màn mẫu Tucson thế hệ mới tại Hàn Quốc, đồng thời hé lộ kế hoạch mở bán vào tháng tới.

Cận cảnh SUV Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Phiên bản thế hệ mới đánh dấu màn lột xác toàn diện của mẫu SUV Hàn Quốc sau 6 năm kể từ khi thế hệ thứ 4 ra mắt.

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Mẫu Tucson thế hệ thứ 5 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel mới của Hyundai. Hai bên thân xe nổi bật với vòm bánh mở rộng, đường gân sắc nét chạy dọc theo cửa và phần thân dưới tạo cảm giác bề thế hơn.

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Hyundai Tucson phiên bản XRT mang phong cách việt dã. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Ở phía trước, thiết kế nhận diện quen thuộc của Hyundai được tinh chỉnh theo hướng góc cạnh hơn. Trong khi đó, các đường nét dứt khoát ở thân xe kéo dài về phía sau, kết hợp với cụm đèn hậu dạng thanh ngang tạo điểm nhấn hiện đại cho Tucson mới.

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Kích thước tổng thể của Tucson đời mới cũng được gia tăng. Chiều dài xe đạt 4.700 mm, tăng 60 mm, trong khi chiều rộng tăng 40 mm lên 1.905 mm. Chiều dài cơ sở tăng 30 mm, đạt 2.785 mm.

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Khoảng không phía trên đầu hành khách ở hàng ghế sau tăng 29 mm lên 1.031 mm. Cửa sau cũng có góc mở rộng tới 83 độ, so với 73 độ trên thế hệ cũ, giúp hành khách lên xuống xe thuận tiện hơn.

Bên trong cabin, khoang nội thất được làm mới với 2 cụm màn hình tách riêng. Phía trước người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn, trong khi khu vực trung tâm được bố trí một màn hình giải trí cỡ lớn, 12,9 inch hoặc 17 inch.

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Đây cũng là mẫu xe Hyundai đầu tiên được trang bị hệ thống đa phương tiện Pleos Connect, tích hợp trợ lý ảo Gleo AI. Hyundai vẫn duy trì các phím bấm vật lý cho những chức năng thiết yếu như điều hòa và điều chỉnh âm lượng.

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Các tiện ích khác trong cabin gồm có bệ tỳ tay trung tâm nổi với ngăn chứa đồ ẩn, khe giữ thẻ, hai đế sạc không dây, cổng USB-C công suất 100W, rèm che nắng cho hàng ghế sau, ghế thư giãn phía trước và dàn loa B&O.

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Tucson mới sẽ có hai tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là phiên bản máy xăng tăng áp 1.6L, sản sinh công suất 193 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp động cơ 1.6L tăng áp và hệ thống hybrid thế hệ mới của Hyundai cho tổng công suất 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Bản này sử dụng hộp số tự động dành riêng cho hệ thống hybrid.

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Mẫu Tucson mới được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm hệ thống nguồn điện dự phòng cho việc mở khóa cửa, phòng khi nguồn điện chính bị ngắt trong trường hợp va chạm. Một số tính năng nổi bật khác gồm hỗ trợ lùi xe tự động, hỗ trợ an toàn khi vô tình đạp nhầm ga, ngăn ngừa va chạm phía trước khi đỗ xe và camera soi gầm.

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Hyundai ​​sẽ công bố giá bán của Tucson mới vào tháng 10, thời điểm dự kiến ​​mở bán mẫu xe này tại Hàn Quốc. Với những thay đổi đáng kể về thiết kế, kích thước, công nghệ và trang bị, giá xe được dự đoán sẽ tăng đáng kể so với phiên bản hiện hành.

Tại Việt Nam, Tucson được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V và Kia Sportage. Giá bán dao động từ 769-989 triệu đồng, tùy phiên bản. Đây cũng là mẫu xe Hyundai bán nhiều thứ hai tại nước ta, chỉ sau Creta.

Lê Tuấn
#Hyundai Tucson #SUV #tucson đời mới #hyundai #xe hàn #tucson

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