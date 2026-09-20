Honda 'tất tay' với xe hybrid, hé lộ về CR-V đời mới

TPO - Sau khi cắt giảm mạnh hoạt động phát triển xe điện, Honda được cho là đang dồn lực cho các thế hệ xe hybrid mới với CR-V có thể là mẫu đầu tiên.

Theo Nikkei, Honda đang điều chỉnh kế hoạch, đưa thời điểm ra mắt và sản xuất CR-V thế hệ tiếp theo lên tháng 2/2027. Thực tế, thế hệ CR-V hiện tại chưa được xem là quá cũ khi mới bắt đầu bán từ cuối năm 2022 dưới phiên bản đời 2023.

Tuy nhiên, đây là mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại Mỹ. Vì vậy việc duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ SUV hybrid cỡ nhỏ như Toyota RAV4 có ý nghĩa quan trọng với Honda.

Honda CR-V đang là dòng xe bán chạy nhất của hãng tại nhiều thị trường.

Nikkei cho biết Honda CR-V ra mắt vào năm sau sẽ được thiết kế lại hoàn toàn. Mẫu xe dự kiến được trang bị công nghệ hybrid thế hệ mới của Honda, nhiều khả năng là phiên bản phát triển tiếp theo của hệ thống hybrid 2 mô-tơ mà hãng đã sử dụng trong nhiều năm qua.

Hiện chưa rõ Honda CR-V thế hệ mới có chuyển sang chỉ dùng hybrid hay vẫn duy trì cả phiên bản máy xăng truyền thống. Trước đó, Toyota đã ra mắt mẫu RAV4 chỉ có bản hybrid và Honda được dự đoán cũng có thể làm điều tương tự.

Ngoài ra, Honda cũng được cho là đang phát triển một mẫu SUV hybrid 3 hàng ghế cho thị trường Bắc Mỹ. Thông tin mới từ Nikkei tiếp tục củng cố kế hoạch này, với thời điểm ra mắt dự kiến vào năm 2029.

Khác với hệ thống hybrid 2 mô-tơ kết hợp động cơ 4 xi-lanh đang được Honda sử dụng trên nhiều mẫu xe, hệ động lực dành cho SUV cỡ lớn này được cho là sẽ sử dụng động cơ V6 kết hợp hệ thống hybrid 2 mô-tơ. Đây có thể trở thành một trong những mẫu xe hybrid lớn nhất trong danh mục sản phẩm mới của Honda.

Song song với việc mở rộng tại Bắc Mỹ, Honda cũng sẽ tăng quy mô sản xuất hybrid trên toàn cầu, với mẫu SUV Avancier hybrid mới dự kiến được sản xuất tại Thái Lan và Trung Quốc, bên cạnh Vezel nâng cấp lắp ráp tại Nhật Bản.

Hãng xe Nhật đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng ô tô hybrid trên toàn cầu, lên 2,5 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, đồng thời cân đối các khoản đầu tư tại từng khu vực với những thay đổi trong chính sách của chính phủ và nhu cầu của người tiêu dùng trong dài hạn.

Tại Việt Nam, Honda bắt đầu lắp ráp mẫu CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây hiện cũng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu tại nước ta.