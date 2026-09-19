Làn gió mới ở phân khúc bán tải

TPO - Phân khúc xe bán tải phổ thông ở Việt Nam vừa đón nhận một tân binh mang tên VinFast VF Wild, sử dụng công nghệ điện hóa REEV.

Sau một thời gian dài ấp ủ, mẫu bán tải điện VinFast VF Wild vừa được giới thiệu chính thức tới người dùng trong nước. Đây là mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu Việt, từng được giới thiệu dưới dạng concept hồi đầu năm 2024.

Bản thương mại nay đã có nhiều thay đổi so với mẫu xe concept theo hướng thực tế và thực dụng hơn như bổ sung đèn pha đặt thấp, dải trang trí hình cánh chim phía trước mạ crôm. Gương chiếu hậu dạng camera và cửa mở ngược cũng được loại bỏ, thay bằng kiểu truyền thống.

Ngoại thất của xe nhìn chung vẫn giữ nét khỏe khoắn với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các đường gân chạy dọc thân xe. Các bề mặt thân xe được tạo hình liền mạch giữa cabin và thùng hàng. Xe sử dụng mâm 18 inch cùng ốp khí động học.

Bên trong khoang lái có màn hình cảm ứng 10 inch, táp-lô dạng nhiều tầng, táp-pi cửa dập nổi lấy cảm hứng từ đỉnh Fansipan, cần số sau vô-lăng, ghế thể thao. Hàng ghế thứ hai có lưng ghế ngả, khoảng duỗi chân rộng và đệm đỡ đùi. Khoang cabin sử dụng sàn phẳng.

Về kích thước, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 mm và trục cơ sở đạt 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm. Tải trọng công bố ở mức 750 kg.

VinFast VF Wild là mẫu bán tải sử dụng kết cấu thân liền khối (unibody), chú trọng vào cảm giác lái và độ ổn định thân xe. Cấu hình này khác với các mẫu bán tải động cơ đốt trong trên thị trường vốn sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame), ưu tiên khả năng chịu tải và độ bền.

Một điểm đáng chú ý khác của VF Wild nằm ở hệ truyền động. Mẫu bán tải này sử dụng cấu hình REEV/EREV (xe điện mở rộng phạm vi) kết hợp cả máy xăng và mô-tơ điện. Bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh cho phạm vi vận hành thuần điện đạt khoảng 250 km/lần sạc, theo tiêu chuẩn NEDC.

Động cơ xăng trên VF Wild không trực tiếp truyền động tới bánh xe mà đóng vai trò máy phát, cung cấp thêm năng lượng cho bộ pin. Nhờ đó, tổng quãng đường xe có thể di chuyển đạt hơn 1.000 km với mỗi lần nạp nhiên liệu. Ngoài ra, xe còn có tính năng V2L cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Cấu hình REEV của VF Wild cũng là đầu tiên trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, cạnh tranh các đối thủ đều lắp máy dầu như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

Theo nhà sản xuất, VF Wild có giá niêm yết 860-872 triệu đồng tùy màu ngoại thất. Những khách hàng đặt cọc trong đợt đầu được giảm 61 triệu đồng, qua đó đưa giá bán khởi điểm của mẫu bán tải này xuống còn 799 triệu đồng.

Sự xuất hiện của VF Wild với công nghệ điện hóa như thổi làn gió mới vào phân khúc bán tải phổ thông vốn chỉ có những mẫu xe thương hiệu ngoại, sử dụng động cơ diesel.

Phân khúc này lâu nay được dẫn dắt bởi Ford Ranger. Sau 8 tháng đầu năm 2026, mẫu xe Mỹ đã bán được 8.688 chiếc, tiếp tục đứng đầu phân khúc. Đứng phía sau là Toyota Hilux với 5.261 xe bán ra, Mitsubishi Triton đạt 2.826 xe, Isuzu D-Max ghi nhận 454 xe từ đầu năm trong khi Nissan Navara không công bố doanh số.