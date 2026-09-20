Thông tin mới về việc 'siết' hoạt động của xe tập lái trên cao tốc

TPO - Thông tin từ Bộ Xây dựng, hiện nay, trên các tuyến đường có tốc độ khai thác cao vẫn còn tình trạng người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Qua thông tin và phản ánh, hiện nay, trên đường bộ đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người lái xe vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn trên đường quốc lộ, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc; trên một số tuyến đường, nhất là các tuyến đường có tốc độ khai thác cao vẫn còn tình trạng người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu sở xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện việc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng.

Các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và làn số 1, sát dải phân cách giữa. (Ảnh minh họa)

Các đơn vị trên cũng cần chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa); chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái, không sử dụng các xe tập lái không đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia dạy lái xe tại sân tập lái và trên đường giao thông.

Các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, định kỳ, đột xuất kiểm tra tình trạng sức khỏe; hiệu lực của giấy phép lái xe; kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành lái xe để phân công giáo viên đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe; kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe...

Về nội dung đào tạo thực hành, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở nghiên cứu, tham khảo giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) ban hành năm 2018 để xây dựng nội dung giảng dạy, hướng dẫn học viên kỹ năng kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống phù hợp với điều kiện mặt đường, thời tiết.

Việc đào tạo trên đường phải được tổ chức tại những tuyến đường có mật độ giao thông vừa phải, có đầy đủ các tình huống như ngã ba, ngã tư, đường nhánh, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ sang đường.

Đối với nội dung đào tạo trên đường cao tốc, chỉ tổ chức sau khi học viên có đủ kỹ năng và kinh nghiệm lái xe trên đường. Tại những địa phương không có đường cao tốc, cơ sở đào tạo bố trí đoạn đường tương ứng là đường đôi có dải phân cách giữa, mỗi chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên…