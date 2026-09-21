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Xe

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Yamaha đổi chiến lược với xe ‘cào cào’ WR155R tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Theo hãng xe Nhật, mẫu xe côn tay địa hình Yamaha WR155R bản mới sẽ được mở rộng phạm vi kinh doanh, không còn giới hạn trong hệ thống chuyên mô tô phân khối lớn như trước.

Yamaha Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe địa hình WR155R bản mới 2026 tới khách hàng Việt Nam. Xe có thiết kế dual-sport (xe cào cào), hướng tới sử dụng cả trên đường phố lẫn địa hình.

Đặc trưng của dòng xe này tư thế lái cao, yên phẳng, gác chân rộng, đuôi xe vuốt cao và khoảng sáng gầm lớn 245 mm. WR155R sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.145 x 840 x 1.200 mm, nặng 134kg. Chiều cao yên 880 mm.

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Mẫu Yamaha WR155R mới 2026 về Việt Nam giá 79 triệu. Ảnh: Motosaigon

Theo công bố, mẫu Yamaha WR155R mới có giá bán 79 triệu đồng. Mẫu xe cào cào này trước đó được bán tại hệ thống Revzone chuyên phân khối lớn của Yamaha, nay bản mới được mở rộng phân phối tới một số đại lý xe máy phổ thông của hãng.

Động thái này cho thấy Yamaha kỳ vọng có thể tiếp cận thêm khách hàng mới, từ đó thúc đẩy thêm các hoạt động cộng đồng hội nhóm chơi xe tại Việt Nam.

Là một mẫu xe địa hình, WR155R được trang bị hệ thống treo thống treo trước KYB và treo sau Monocross, với hành trình dài. Xe sử dụng bộ vành 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, đi cùng lốp gai off-road.

Phanh đĩa được trang bị ở cả hai bánh, nhưng không tích hợp ABS. Gắp sau làm bằng vật liệu cứng, tăng khả năng chịu lực.

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WR155R sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 155 cc, tích hợp công nghệ VVA và phun xăng điện tử. Động cơ đi kèm hộp số 6 cấp, kết hợp bộ ly hợp A&S giúp sang số nhẹ, giảm giật khi giảm tốc.

Tại Việt Nam, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Yamaha WR155R sẽ là Kawasaki KLX150 và Honda CLF150L.

Lê Tuấn
#Yamaha #WR155R #xe cào cào #xe địa hình #xe máy mới

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