GBCC 2026 mang những cập nhật mới về ung thư vú đến Việt Nam

Câu hỏi xoay quanh ung thư vú như giảm can thiệp phẫu thuật đến đâu, AI mở rộng khả năng phân tích MRI vú ra sao hay điều trị nội tiết cần được cá thể hóa thế nào sẽ được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc phân tích tại hội nghị ngày 3/10 tại Hà Nội.

Từ GBCC 2026, những câu hỏi mới đang được đặt ra trong điều trị ung thư vú

GBCC là một trong những hội nghị ung thư vú có tầm ảnh hưởng hàng đầu châu Á, quy tụ chuyên gia, bác sĩ và các trung tâm ung thư lớn trên thế giới. Gần hai thập kỷ phát triển, GBCC đã xây dựng mạng lưới học thuật xuyên biên giới với sự đồng hành của nhiều bệnh viện, trường đại học và hội chuyên ngành tại Hàn Quốc. GBCC 2026 ghi nhận 460 bản tóm tắt nghiên cứu từ 35 quốc gia, hơn 400 công trình được lựa chọn trình bày trong 72 phiên chuyên môn với 234 bài giảng, trở thành hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Từ những nội dung tại GBCC 2026, nhiều vấn đề xoay quanh ung thư vú được đặt ra: liệu mọi người bệnh có cùng một mức độ can thiệp trong phẫu thuật? Với khối u nhỏ hoặc đáp ứng tốt sau điều trị tiền phẫu, có thể giảm phạm vi phẫu thuật đến đâu? Lựa chọn phương pháp và thời gian điều trị nội tiết như thế nào cho từng nhóm người bệnh? Và trong chẩn đoán hình ảnh, AI có thể hỗ trợ phân tích MRI vú đến đâu?

Những câu hỏi này sẽ được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc phân tích thông qua 14 báo cáo chuyên sâu tại Hội nghị quốc tế “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”, diễn ra ngày 3/10 tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

Hội nghị sẽ diễn ra ngày 3/10 tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

Thay đổi trong phẫu thuật ung thư vú, từ giảm can thiệp đến tái tạo tức thì

Một trong những điểm nhấn hội nghị là xu hướng giảm can thiệp trong phẫu thuật ở người bệnh phù hợp. Với xử trí hạch nách, các bằng chứng mới đặt ra vấn đề giảm mức độ can thiệp ở nhóm người bệnh nào. Sau điều trị tiền phẫu, mức độ đáp ứng của khối u cũng là cơ sở để bác sĩ đánh giá lại phạm vi phẫu thuật, qua đó hạn chế những can thiệp không cần thiết.

Những tiến bộ trong phẫu thuật hướng tới mức độ can thiệp phù hợp hơn cho người bệnh ung thư vú.

Trong phẫu thuật bảo tồn, mục tiêu không phải lấy bỏ càng nhiều mô càng tốt mà là xác định diện cắt phù hợp, đảm bảo yêu cầu điều trị và hạn chế can thiệp. Các vấn đề như đánh giá diện cắt và hạch gác trong mổ cũng sẽ được cập nhật.

Liên quan nội dung này, PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ - Răng hàm mặt, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, đồng thời là Chuyên gia phẫu thuật ung thư vú và tái tạo tuyến vú, sẽ trình bày báo cáo “Những tiến bộ trong điều trị Phẫu thuật Ung thư Vú tại Việt Nam” tại phiên đầu tiên và đồng chủ tọa hai phiên khoa học về phẫu thuật.

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng sẽ trình bày báo cáo “Những tiến bộ trong điều trị Phẫu thuật Ung thư Vú tại Việt Nam”.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật ung thư vú và tái tạo vú, đặc biệt là một trong những người tiên phong triển khai kỹ thuật tái tạo vú tức thì tại Việt Nam, PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về tái tạo vú tức thì, xạ trị trong mổ (IORT) và ứng dụng phân đoạn mô đệm mạch máu (SVF) kết hợp ghép mỡ tự thân. Những kỹ thuật này cho thấy xu hướng phẫu thuật ung thư vú không chỉ tập trung vào kiểm soát bệnh mà còn hướng tới bảo tồn hình thể và chất lượng sống của người bệnh.

AI và cá thể hóa tiếp tục mở rộng cách tiếp cận người bệnh ung thư vú

Nếu phẫu thuật tập trung vào mức độ can thiệp phù hợp, thì điều trị toàn thân và chẩn đoán hình ảnh sẽ hướng đến câu hỏi về lựa chọn phù hợp với đặc điểm và nguy cơ của từng người bệnh.

Ở ung thư vú Luminal giai đoạn sớm, PGS.TS.BS Joo Heung Kim - Trưởng Ban Triển lãm Hội nghị Ung thư Vú toàn cầu sẽ cập nhật về lựa chọn phương pháp và thời gian điều trị nội tiết. Nội dung sẽ cho thấy điều trị nội tiết ngày càng được xem xét dựa trên đặc điểm bệnh và nguy cơ của từng nhóm người bệnh, thay vì áp dụng một cách tiếp cận giống nhau cho tất cả.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ cập nhật các vấn đề liên quan đến kháng nội tiết, điều trị bổ trợ ở nhóm nguy cơ cao và tối ưu hóa liệu pháp miễn dịch trong ung thư vú di căn.

PGS.TS.BS Joo Heung Kim sẽ trình bày báo cáo về phương pháp và thời gian điều trị nội tiết.

Trong chẩn đoán hình ảnh, GS.TS.BS Eun Seook Ko – Samsung Medical Center sẽ cập nhật ứng dụng AI trong MRI vú, từ hỗ trợ tăng tốc độ chụp, cải thiện chất lượng hình ảnh, phát hiện và phân loại tổn thương đến phân tích đặc điểm khối u, dự đoán đáp ứng điều trị trước mổ và hỗ trợ xác định ranh giới khối u. AI có thể cung cấp thêm dữ liệu cho bác sĩ trong đánh giá và lập kế hoạch điều trị, nhưng không thay thế quyết định chuyên môn.

10 báo cáo viên Hàn Quốc cùng chuyên gia Việt Nam trao đổi tại Hà Nội

Hội nghị diễn ra ngày 3/10 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, quy tụ 10 báo cáo viên Hàn Quốc cùng các chuyên gia Việt Nam, trong đó nhiều diễn giả đang đảm nhiệm các vị trí chuyên môn tại GBCC, Hội Ung thư vú Hàn Quốc (KBCS) và các trung tâm y khoa lớn của Hàn Quốc, trong đó có Samsung Medical Center. Các chuyên gia sẽ cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn điều trị tại 4 phiên khoa học về phẫu thuật tối thiểu hóa, liệu pháp toàn thân, phẫu thuật ung thư vú giai đoạn sớm và chẩn đoán ung thư vú.

Hội nghị với 4 phiên khoa học tập trung cập nhật những xu hướng nổi bật trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú.

Việc tổ chức hội nghị không chỉ nhằm chuyển tải những nội dung mới từ GBCC 2026, mà còn mở ra không gian trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua các báo cáo và thảo luận chuyên sâu, chương trình mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm về những thay đổi trong chẩn đoán, điều trị ung thư vú, đồng thời cùng đánh giá những phương pháp có tiềm năng ứng dụng phù hợp vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam.