Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cam kết thúc đẩy gắn kết người Việt tại Mỹ với quê hương

TPO - Trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ, cũng như tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Trong đó, kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại trong đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng - an ninh phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Mỹ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ với quê hương, đất nước.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao bày tỏ vinh dự được Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Quyền Bộ trưởng Hải quân khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực. Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh là rất lớn, ông khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung của khu vực.

Cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao tái khẳng định cam kết của Mỹ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp đối với quê hương Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua và rất kỳ vọng vào những bước đột phá mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới.

Bày tỏ trân trọng những quyết sách và hành động mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao nhất trí cho rằng, trên nền tảng những thành tựu quan trọng đã đạt được, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng có lợi, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.