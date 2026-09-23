Băng qua lối đi tự mở, người đàn ông ở Đà Nẵng bị tàu hỏa tông tử vong

TPO - Khi điều khiển xe máy băng qua lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, một người đàn ông ở Đà Nẵng bị tàu hỏa tông tử vong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí xảy ra va chạm khoảng 60m.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/9, ông N.Đ.D. (36 tuổi, trú thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy băng qua đường dân sinh tại Km859+040, thuộc khu gian Tam Thành - Tam Kỳ. Khi đang qua đường sắt, xe máy của ông D. bị tàu hỏa tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân cùng xe máy bị cuốn vào đoàn tàu. Thi thể ông D. được tìm thấy cách vị trí xảy ra va chạm khoảng 60m, trong khi xe máy cách hiện trường khoảng 300m.

Sau vụ tai nạn, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đoàn tàu SE phải dừng tại khu gian khoảng 16 phút để xử lý vụ việc trước khi tiếp tục hành trình.

Trước đó hơn một tháng, tại Đà Nẵng cũng xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong sau khi bị tàu hỏa tông. Theo đó, khoảng 21h55 ngày 4/8, tàu HH16 xuất phát từ ga Quảng Ngãi đi về phía Bắc. Đến 22h46, khi tàu chạy qua khu gian Diêm Phổ - Tam Kỳ, đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, ban lái tàu phát hiện một người đàn ông đứng tại mép taluy đường sắt, phía bên trái theo hướng tàu chạy.

Người này được phát hiện ở bên trong khổ giới hạn đường sắt. Ban lái tàu lập tức kéo còi cảnh báo và phanh khẩn cấp, song không kịp. Tàu tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.