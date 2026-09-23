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Một người làm thuê tử vong cạnh tủ bánh mì

Trương Định

TPO - Một người đàn ông đang làm thuê tại lò bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát hiện nằm tử vong cạnh tủ bánh mì.

Tối 22/9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Đình H. (SN 1969, phường Quy Nhơn Nam). Ông H. đang làm thuê tại lò bánh mì S.V ở phường Quy Nhơn Đông.

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Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: HSCN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 cùng ngày (22/9), ông Nguyễn Đức D. (SN 1988, phường Quy Nhơn Nam) phát hiện ông H. nằm bất động cạnh tủ bánh mì.

Nghi do bị giật điện, ngay sau đó ông D. hô hoán, chạy vào trong nhà ngắt cầu dao điện. Sau khi nguồn điện được cắt, ông D. kiểm tra và phát hiện ông H. đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lò bánh mì S.V do ông Nguyễn Ngọc V. (SN 1978, phường Quy Nhơn Đông) làm chủ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trương Định
#điện giật #tử vong #lò bánh mì #Gia Lai #tai nạn điện #người làm thuê

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