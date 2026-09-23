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Mưa lớn, nước cuồn cuộn nhấn chìm nhiều tuyến đường ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Từ chiều đến tối 22/9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP Đồng Nai khiến hàng loạt tuyến đường và khu dân cư ngập nặng. Nước dâng nhanh, chảy xiết khiến giao thông đi lại khó khăn, nhiều phương tiện chật vật qua các điểm ngập.

Clip ghi lại cảnh mưa to, nước ngập tại một số tuyến đường ở TP. Đồng Nai trong chiều và tối 22/9

Chiều tối 22/9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở Đồng Nai khiến hàng loạt tuyến đường ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Có nơi nước dâng cao hơn nửa bánh xe, nhiều phương tiện phải dừng chờ hoặc dắt bộ qua vùng ngập.

Khoảng 15h30, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu vực. Một giờ sau đó, các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Quốc lộ 1, ĐT 768… ở trung tâm thành phố xuất hiện nhiều điểm ngập sâu.

Tại đường Đồng Khởi, khu vực ngã ba Trảng Dài (phường Trảng Dài), đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, nước dâng cao khiến việc đi lại khó khăn. Dòng phương tiện nối dài, nhiều xe máy phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua khu vực ngập.

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Nhiều tuyến đường ngập sâu người dân bì bõm đi về

Trên đường Nguyễn Văn A, Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Tam Hiệp, nhiều điểm cũng xảy ra ngập nặng. Nước tràn lên mặt đường khiến hàng loạt phương tiện chật vật di chuyển, một số xe máy bị chết máy khi cố vượt qua vùng nước sâu.

Tình trạng tương tự xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khu vực dốc Mẹ Bồng Con và đoạn qua chợ Hưng Lộc. Hàng trăm xe máy, ô tô bị ùn ứ, nhiều phương tiện phải dừng lại chờ nước rút.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, chảy khá mạnh. Nhiều người đi xe máy phải xuống dắt bộ để tránh bị chết máy hoặc mất thăng bằng. Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng được bố trí điều tiết giao thông, cảnh báo người dân hạn chế đi vào vùng nước ngập.

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Nhiều người dân chật vật khi qua tuyến đường ngập

Chị Lê Thị Bích Hương, ngụ phường Tân Triều, cho biết đoạn đường ĐT 768, gần UBND phường Tân Triều, là khu vực thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi mưa lớn. “Bình thường nước rút khá nhanh, nhưng qua những trận mưa năm nay, nước rút chậm hơn trước. Gia đình tôi kinh doanh ăn uống nên cứ mưa lớn, đường ngập là việc buôn bán bị ảnh hưởng”, chị Hương nói.

Theo chị Hương, tình trạng ngập kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân hai bên đường. Người dân mong cơ quan chức năng sớm khảo sát, nghiên cứu phương án đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực để hạn chế tình trạng ngập tái diễn.

Đây cũng là vấn đề được người dân nhiều khu vực ở Đồng Nai quan tâm khi tình trạng mưa lớn gây ngập cục bộ diễn ra tại nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Văn Quân
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