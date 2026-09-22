Agribank lan tỏa hành động xanh ở Đà Nẵng

Ngày 22/9, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng triển khai chương trình “Chung tay hành động, Agribank vì tương lai xanh” và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo xã Lãnh Ngọc, các hộ dân, cùng lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung; Agriseco Chi nhánh miền Trung và ABIC Đà Nẵng.

Tại chương trình, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao bảng tượng trưng công trình trồng 4.000 cây xanh, tổng trị giá 200 triệu đồng, cho đại diện UBND xã Lãnh Ngọc.

Ngay sau lễ trao tặng, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên cùng ra quân trồng cây

Số cây xanh được hỗ trợ nhằm phục vụ trồng cây gây rừng, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế tác động của thiên tai, điều hòa khí hậu và tạo giá trị kinh tế lâu dài cho địa phương.

Ngay sau lễ trao tặng, các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và người lao động của Agribank đã tham gia trồng cây tại thôn Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc

Công đoàn viên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tham gia trồng cây

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Agribank, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, nhấn mạnh mỗi hành động cụ thể vì môi trường đều góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Theo ông Trường, thông điệp “Mỗi cây xanh, một hành động thiết thực vì cộng đồng và tương lai” không chỉ thể hiện trách nhiệm của Agribank với địa phương mà còn hướng đến việc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, cùng chung tay xây dựng một tương lai xanh hơn.

Đại diện Agribank miền Trung trao quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lãnh Ngọc.

Ông Trường cho biết, hoạt động lần này là một trong những việc làm cụ thể nhằm triển khai chương trình “Công đoàn Agribank vì tương lai xanh”, qua đó gắn hoạt động công đoàn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng cộng đồng. Đây cũng là cách Agribank lan tỏa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh, vì tương lai bền vững” bằng những hành động thiết thực.

Dịp này, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao 10 suất quà an sinh xã hội đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tiên Lãnh, xã Lãnh Ngọc, góp phần chia sẻ, động viên người dân vượt qua khó khăn.