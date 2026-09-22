Viettel cùng “Trái tim cho em” viết tiếp 18 năm hành trình hồi sinh những trái tim nhỏ

Tối 20/9/2026, Gala "Trái tim cho em 2026 - Thắp sáng ước mơ" lần thứ 18 do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam được tổ chức. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm chương trình tổ chức Gala vào đúng dịp Trung thu.

Từ đứa trẻ tím tái đến sân khấu "Thắp sáng ước mơ"

Một trong những trường hợp nổi bật xuất hiện tại Gala năm nay là em Lường Tiến Đạt, dân tộc Thái, 11 tuổi, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. Gia đình Đạt thuộc diện đặc biệt khó khăn, thu nhập cả năm chỉ khoảng 20-25 triệu đồng, bố phải đi làm ăn xa, một mình mẹ xoay sở nuôi các con.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bằng Việt, Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội tham gia thăm khám, cứu chữa em Lường Tiến Đạt từ những ngày đầu.

Đạt được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh với nhiều thể nặng khi mới 4 tháng tuổi. Thời điểm đó, toàn thân em tím tái, tay chân sưng phù, không thể ra nắng hay vận động như những đứa trẻ khác. Mẹ Đạt đã bế con đi khắp các bệnh viện lớn tại Hà Nội để tìm cơ hội chữa trị, gia đình vay mượn và bán gần hết tài sản nhưng em vẫn chưa thể phẫu thuật.

Năm Đạt 6 tuổi, qua kết nối của Quỹ Tấm lòng Việt và chương trình "Trái tim cho em", em được chuyển đến Bệnh viện E và trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên với hỗ trợ 120 triệu đồng. Năm 2023, Đạt tái phát bệnh. Một lần nữa, chương trình “Trái tim cho em” tiếp tục hỗ trợ gần 100 triệu đồng để em được phẫu thuật lần hai.

Hiện Đạt là học sinh lớp 6, khỏe mạnh, có thể chạy nhảy và đá bóng cùng bạn bè - điều tưởng như không thể với tình trạng của em trong thời gian đầu. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bằng Việt, Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ tại Gala:

Gala Trái tim cho em quyên góp được gần 10 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ các em mắc tim bẩm sinh với hoàn cảnh khó khăn.

"Tham gia quá trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho em Đạt từ năm 2019, đội ngũ bác sĩ vô cùng hạnh phúc khi sức khỏe của em giờ rất tốt. Điều này tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ để các em nhỏ có bệnh tim bẩm sinh và hoàn cảnh khó khăn tìm lại cuộc sống bình thường".

18 năm hồi sinh những trái tim nhỏ

Câu chuyện của Đạt là một trong gần 8.000 trường hợp đã được "Trái tim cho em" hỗ trợ trong 18 năm qua. Ra đời năm 2008, chương trình là sự phối hợp giữa Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, cùng sự đồng hành của nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tim Hà Nội…

Suốt hành trình đó, chương trình còn nhận được sự chung tay của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Những đóng góp trực tiếp vận động thành công 254 tỷ đồng, thực hiện 125 đợt khám sàng lọc miễn phí tiếp cận hơn 190.000 trẻ em. Gần 8.000 ca can thiệp, phẫu thuật được hỗ trợ tại 7 bệnh viện, trung tâm tim mạch trên cả nước. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu và kéo dài nhất do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng.

Trong suốt hành trình 18 năm, chương trình “Trái tim cho em” còn nhận được sự chung tay của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Trong năm nay, chương trình cũng bổ sung thêm kênh đăng ký và theo dõi hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng Viettel Tammi và website Quỹ Tấm lòng Việt (tamlongviet.vtv.vn), giúp các gia đình ở vùng sâu, vùng xa thuận tiện hơn trong việc tiếp cận chương trình.

Tham dự và phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Với mỗi em nhỏ, ước mơ giản dị là được học tập, vui chơi, được lớn lên trong vòng tay gia đình. Nhưng với một em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, có khi giấc mơ trước hết chỉ đơn giản là được khỏe mạnh, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Mỗi ca can thiệp phẫu thuật thành công đã giúp các em nhỏ vượt qua bệnh tật, mở ra trước mắt các em một tương lai rộng mở.

Từ câu chuyện của "Trái tim cho em", chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng chăm sóc, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội, chứ không riêng của gia đình hay ngành y tế. Mỗi trẻ em, dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều cần được tạo cơ hội chăm sóc sức khỏe, được học tập, được phát triển toàn diện và được nuôi dưỡng những ước mơ của mình”.

Tổng số tiền quyên góp trong Gala đạt gần 10 tỷ đồng. Bước sang năm thứ 19, "Trái tim cho em" tiếp tục mở rộng quy mô khám sàng lọc và hoàn thiện nền tảng số, với mục tiêu tối ưu hiệu quả sử dụng quỹ và cứu sống thêm nhiều trẻ em.