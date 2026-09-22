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Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại đèo Prenn

Thái Lâm

TPO - Trước tình trạng sạt lở xảy ra liên tiếp, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn, yêu cầu khẩn trương xử lý điểm sạt lở và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.

Chiều 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, khu vực mái taluy dương từ Km224+900 đến Km225+250 trên đèo Prenn thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá khi có mưa. Từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này đã xảy ra 8 lần sạt lở.

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Hiện trường khu vực sạt lở trên đèo Prenn (ảnh chụp trưa 21/9).

Khảo sát hiện trạng cho thấy mái taluy đào tại khu vực có chiều cao khoảng 20-25m, kéo dài khoảng 120m. Địa chất chủ yếu là đất xen lẫn đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể và có nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi mưa lớn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/9, tại Km225+200, mưa lớn khiến taluy dương bất ngờ sạt trượt. Ít nhất 3 tảng đá lớn cùng đất, đá tràn xuống mặt đường. Một số tài xế phát hiện sự cố, kịp thời giảm tốc độ, dừng xe hoặc đánh lái tránh nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi kiểm tra hiện trường sáng 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý điểm sạt lở, đồng thời hoàn tất việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Ngoài ra, các lực lượng được yêu cầu bố trí một tổ trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó khi phát sinh sự cố.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu bố trí đầy đủ biển cảnh báo tại hai đầu khu vực sạt lở, hướng dẫn người dân, du khách và phương tiện giảm tốc độ, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua đèo Prenn.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #đèo Prenn #sạt lở #thiên tai #an toàn giao thông #Đà Lạt #công bố khẩn cấp

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