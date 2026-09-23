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Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại xã Vật Lại

Trần Hoàng

TPO - Các đợt mưa lớn khiến một khu vực thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại đã xảy ra sạt lở và xuất hiện các dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình Nhà văn hóa và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ) nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7 năm 2026 và trận mưa ngày 14/8/2026, tại khu vực Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại đã xảy ra sạt lở và xuất hiện các dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình Nhà văn hóa và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

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Một khu vực ở Hà Nội bị sạt lở sau các cơn mưa lớn liên tục. Ảnh: Trịnh Duy

UBND Thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp xử lý, gia cố tạm thời phù hợp để hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục phát triển.

Thành phố đồng thời cũng yêu cầu tổ chức thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn, căng dây khoanh vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng kiểm soát, không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở; tạm dừng toàn bộ hoạt động tại Nhà văn hóa cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác định đủ điều kiện an toàn.

Trường hợp phải di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan tổ chức di dời kịp thời, quyết định cưỡng chế sơ tán trong trường hợp cần thiết; bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm và bảo đảm đời sống của người dân theo quy định.

UBND xã Vật Lại được giao tổ chức áp dụng ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Với khu vực sự cố cần áp dụng các biện pháp phi công trình và công trình khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả, UBND Thành phố yêu cầu triển khai thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND Thành phố.

Trần Hoàng
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