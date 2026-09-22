Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng

TPO - Nhiều cửa hàng, quán ăn tại số 5-7 Đào Duy Anh đã được tháo dỡ, mặt bằng dần được giải phóng. Khu đất rộng gần 3,5 ha này đang được đề xuất xây hai tòa tháp cao khoảng 568 m với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.
Liền kề khu vực đang tháo dỡ là Khách sạn Kim Liên. Khách sạn được thành lập năm 1961, tiền thân là khách sạn Bạch Mai, sau đó mang tên Khách sạn Chuyên gia Kim Liên, từng phục vụ chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao khoảng 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng; nếu được chấp thuận và xây dựng theo phương án này, công trình sẽ cao hơn Petronas Twin Towers tại Malaysia.