Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng

TPO - Nhiều cửa hàng, quán ăn tại số 5-7 Đào Duy Anh đã được tháo dỡ, mặt bằng dần được giải phóng. Khu đất rộng gần 3,5 ha này đang được đề xuất xây hai tòa tháp cao khoảng 568 m với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.