Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều tuyến đường trung tâm Phú Quốc ngập nặng

Nhật Huy

TPO - Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến một số tuyến đường khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc (An Giang) ngập. Chính quyền phải huy động nhân lực điều tiết giao thông, khơi thông cống thoát các điểm ngập.

Clip đường phố Phú Quốc thành sông sau mưa lớn.

Ngày 22/9, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Cho đến tối cùng ngày, lượng nước đổ về các tuyến phố khu vực trung tâm Dương Đông, khiến hệ thống thoát nước quá tải gây ngập cục bộ, có nơi ngập sâu như đường Nguyễn Trung Trực, Mạc Cửu, Trần Hưng Đạo...

Nhiều tuyến phố ngập sâu làm việc đi lại của người dân gặp khó khăn, một số xe máy chết máy khi qua khu vực ngập. Hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân hai bên đường cũng bị ảnh hưởng.

1790081126453-6963784425107983642-g3120071940316638962-2a6a3aa204420fa1b5d1849b190d11c9-8193.jpg
Lực lượng chức năng phải tạm phong toả các điểm ngập sâu.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động công an, dân quân tự vệ, lực lượng đô thị và thanh niên xung kích triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng kiểm tra lòng đường, vỉa hè; nạo vét, thu gom rác thải và chướng ngại vật tại các miệng cống, nắp hố ga nhằm khơi thông dòng chảy, giúp nước thoát nhanh.

Tại những điểm ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ được bố trí túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn; hỗ trợ người dân và các phương tiện chết máy di chuyển qua khu vực ngập.

Chính quyền địa phương cũng đặt biển cảnh báo tại những khu vực nước chảy xiết, có hố sâu để người dân chủ động phòng tránh.

1790081126461-6963784425107983642-g3120071940316638962-009934ce4605fd5a4b4e29ae0aa02390.jpg
Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở trung tâm Phú Quốc ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: H. Dung

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; giảm tốc độ, chú ý quan sát và không cố di chuyển qua những điểm ngập sâu, nước chảy xiết.

Người dân tại các khu vực thấp, trũng được khuyến cáo chủ động kê cao tài sản, đồ dùng sinh hoạt để hạn chế thiệt hại do ngập nước.

Nhật Huy
#mưa lớn #Phú Quốc #ngập cục bộ #An Giang #giao thông #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe