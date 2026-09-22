Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào giáo trình đào tạo lái xe

Lê Tuấn

TPO - Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung vào giáo trình đào tạo lái xe các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông nói chung và trên đường cao tốc nói riêng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Động thái này được thực hiện nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp ngày 11/9/2026 về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024 ngày 15/11/2024, bảo đảm các quy định đồng bộ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

tai-xe-ban-khoan-cach-giu-khoang-cach-tren-cao-toc-khi-xe-khac-bat-ngo-chen-vao-c55918642.jpg
Việc giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, nhất là trên đường cao tốc, nhằm phòng ngừa va chạm, tai nạn liên hoàn. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu việc quy định khoảng cách an toàn phải phù hợp với tốc độ phương tiện và điều kiện thực tế của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết cùng các yếu tố ảnh hưởng khác, qua đó bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Yêu cầu này cho thấy việc xác định khoảng cách an toàn cần được đặt trong mối quan hệ với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến đường, đặc biệt là đường cao tốc, thay vì chỉ tiếp cận theo một ngưỡng khoảng cách cố định.

Một nhiệm vụ khác được Bộ Xây dựng đặt ra là Cục Đường bộ Việt Nam phải chủ trì, phối hợp với Cục CSGT, Sở Xây dựng các địa phương và chủ đầu tư để bổ sung báo hiệu đường bộ, các hạng mục cần thiết tại những đoạn, tuyến cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Mục tiêu nhằm bảo đảm người điều khiển phương tiện được thông tin đầy đủ để biết và chấp hành quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết, phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc cũng phải được điều chỉnh.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu bổ sung vào giáo trình đào tạo lái xe các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông nói chung và trên đường cao tốc nói riêng.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về khoảng cách an toàn được yêu cầu tăng cường, trong đó chú trọng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô và tuyên truyền tại trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng triển khai đầy đủ biển báo và tổ chức giao thông tại các đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn.

Lê Tuấn
#đào tạo lái xe #khoảng cách an toàn #cao tốc #quy định #an toàn giao thông

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe