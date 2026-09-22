Đối thủ của Toyota Corolla Cross có thay đổi quan trọng

TPO - Subaru vừa cập nhật phiên bản đời mới cho hai mẫu xe Crosstrek và Impreza tại thị trường Nhật Bản. Đáng chú ý, hãng đã khai tử hệ truyền động hybrid nhẹ e-Boxer 2.0L.

Động thái này tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hệ truyền động giữa hai mẫu xe cùng nền tảng. Theo đó, Crosstrek chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid toàn phần, trong khi Impreza đi theo hướng ngược lại với động cơ đốt trong thuần túy.

Với Subaru Crosstrek, mẫu SUV cỡ nhỏ này cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Kona và Toyota Corolla Cross trên thị trường quốc tế. Ở phiên bản mới, xe hiện chỉ còn được trang bị hệ thống e-Boxer S:HEV, cho công suất kết hợp 194 mã lực.

Đáng chú ý, hệ thống hybrid của Crosstrek sử dụng công nghệ có nguồn gốc từ Toyota, kết hợp động cơ boxer 2.5L, hai mô-tơ điện, hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD đặc trưng của Subaru.

Về thiết kế, Crosstrek đời mới gần như không có thay đổi đáng kể. Xe được bổ sung giá nóc sơn đen thay cho màu xám đậm trước đây, trong khi logo e-Boxer trên cửa cốp cũng được tinh chỉnh nhẹ. Subaru đồng thời bổ sung tùy chọn màu đỏ Ignition Red, trong khi bộ mâm hợp kim 18 inch vẫn là trang bị tiêu chuẩn, đi kèm lốp bốn mùa.

Dòng Crosstrek 2027 tại Nhật Bản được rút gọn còn hai phiên bản Premium S:HEV và Premium S:HEV EX. Bản Premium tiêu chuẩn có ghế chỉnh điện tích hợp sưởi và vô-lăng sưởi, đồng thời khách hàng có thể lựa chọn thêm hệ thống dẫn đường.

Trong khi đó, Premium S:HEV EX được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống dẫn đường và gói công nghệ hỗ trợ lái xe EyeSight X ADAS. Hệ thống âm thanh Harman Kardon cũng có thể được bổ sung dưới dạng tùy chọn.

Mẫu Subaru Crosstrek hiện cũng đang được phân phối ở Việt Nam, xe nhập khẩu từ Nhật. Những cập nhật trên dự kiến cũng sẽ xuất hiện khi xe ra bản mới ở nước ta trong tương lai.

Trong khi Crosstrek chuyển hoàn toàn sang hybrid, Subaru Impreza đời 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên, không điện hóa, cho công suất 152 mã lực. Động cơ này kết hợp độc quyền với hộp số vô cấp Lineartronic CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước hoặc cả bốn bánh.

Dòng Impreza hatchback đời mới chỉ còn một phiên bản Smart Edition, với hai lựa chọn hệ dẫn động FWD và AWD. Ngoại thất gần như không thay đổi, chỉ thêm màu sơn Ignition Red mới. Subaru tiếp tục cung cấp nhiều phụ kiện tùy chọn, trong đó có gói ngoại thất STI Aero.

Về trang bị, Impreza Smart Edition được bổ sung tiêu chuẩn hệ thống dẫn đường và bàn đạp bằng nhôm. Phiên bản AWD có thêm vô-lăng và ghế sưởi. Danh sách tùy chọn còn bao gồm đèn LED chiếu gần và chiếu xa, đèn hỗ trợ vào cua, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, cùng gương chiếu hậu có chức năng liên kết với số lùi, nhớ vị trí và tự động gập.

Subaru Impreza và Crosstrek phiên bản mới hiện đã nhận đơn đặt hàng tại Nhật Bản. Đối với Crosstrek, xe có mức giá từ 3.833.500-4.053.500 yên, tương đương khoảng 633-669 triệu đồng.

Trong khi đó, Impreza Smart Edition có giá từ 2.865.500-3.135.000 yên, tương đương khoảng 473-518 triệu đồng.