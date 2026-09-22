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Xe

DFLZM và các đối tác Việt Nam xây dựng nhà máy CKD tại CAEXPO

P.V

Trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23, Dongfeng Liuzhou Motor (DFLZM) tổ chức Hành trình khám phá giá trị T.O.P dành cho khách hàng chủ chốt CHENGLONG, đón tiếp hai đối tác chiến lược tại Việt Nam là Vĩnh Phát Motors và Hải Âu trong chuyến thăm “trở về”.

Ngày 18 tháng 9, tại địa điểm tổ chức Triển lãm, DFLZM đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với VĨNH PHÁT và HẢI ÂU để cùng xây dựng một nhà máy lắp ráp xe thương mại theo phương thức CKD (Xe nhập khẩu dạng rời) tại Việt Nam — nhà máy CKD đầu tiên của CHENGLONG tại ASEAN, đánh dấu bước chuyển từ xuất khẩu CBU (Xe nhập khẩu nguyên chiếc) sang sản xuất nội địa hóa. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, được ký kết tại Triển lãm, thể hiện mối quan hệ hợp tác công nghiệp ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và Việt Nam.

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Việt Nam là một trong những thị trường nước ngoài có nền tảng gắn bó sâu rộng nhất của DFLZM. Trong hơn 30 năm, DFLZM đã phát triển từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng hệ sinh thái: xe tải CHENGLONG chiếm khoảng 55% thị trường xe tải đường bộ tại Việt Nam, với lượng xe xuất khẩu hằng năm vượt 9.000 chiếc và hơn 30 đại lý 4S/3S trên toàn quốc — dự kiến tăng lên 50 đại lý vào cuối năm 2026. Nền tảng vững chắc này biến hợp tác CKD thành bước đi tiếp theo mang tính tất yếu.

Trong chuyến thăm trở về, các đối tác Việt Nam đã tham quan nhà máy thông minh sản xuất xe thương mại của DFLZM, trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất xe tải CHENGLONG, đồng thời trải nghiệm sức hấp dẫn kép của "Liễu Châu công nghiệp" và "Liễu Châu quyến rũ". Không chỉ là một chuyến tham quan nhà máy, đây còn là sự khẳng định về niềm tin — tận mắt chứng kiến hệ thống sản xuất tạo nên chất lượng của CHENGLONG, thúc đẩy việc triển khai và nội địa hóa CKD. Từ "trở về" đến "xây dựng một mái nhà mới", DFLZM và các đối tác Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác ô tô song phương sang một giai đoạn mới.

Nhà máy CKD sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 4 năm 2027, với công suất hằng năm 1.000 xe. DFLZM cung cấp công nghệ sản phẩm và quy trình lắp ráp, VĨNH PHÁT phụ trách sản xuất tại địa phương, trong khi HẢI ÂU dẫn dắt phát triển thị trường và dịch vụ khách hàng. Dự án sẽ giới thiệu các mẫu xe tải nhẹ CHENGLONG thông qua phương thức CKD, lấp đầy khoảng trống trên thị trường xe tải nhẹ của Việt Nam, giảm chi phí cho người sử dụng, thúc đẩy phát triển các linh kiện trong nước như lốp xe và ắc quy, hỗ trợ nâng cấp công nghiệp và tạo việc làm tại địa phương.

Từ sông Liujiang đến các bờ biển ASEAN, từ xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) đến sản xuất nội địa hóa, chuyến trở về này vừa là sự tái ngộ của tình hữu nghị, vừa mở ra một điểm khởi đầu mới cho quá trình xây dựng chỗ đứng tại ASEAN và cùng chia sẻ tăng trưởng công nghiệp. Dựa trên nền tảng 30 năm tin cậy, với thỏa thuận CKD làm cầu nối, DFLZM đang mở ra một chương mới trong hợp tác ô tô Trung Quốc - Việt Nam.

P.V
#DFLZM

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