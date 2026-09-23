'Bẫy phí ẩn' khiến người mua ôtô lần đầu dễ vỡ mộng

Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Vì sao một chiếc xe có giá niêm yết 850 triệu đồng, nhưng khi lăn bánh có thể lên đến hơn một tỷ đồng. Đâu là những khoản phí mà người lần đầu mua ôtô thường bỏ quên?

Chiếc ôtô đầu tay luôn là chiếc mang nhiều kỳ vọng, nỗi lo và bất ngờ nhất cho chủ xe. Lần đầu tiên lên kế hoạch mua xe, nhiều người thậm chí chưa từng tưởng tượng được những khoản phí ẩn sẽ phát sinh, lầm tưởng nếu mua xe chỉ cần chuẩn bị khoản tiền ngang với giá niêm yết trên website của hãng là đủ.

Thế nhưng số tiền để chuẩn bị trước khi mua xe không hề đơn giản như thế. Để có thể nhận xe, ra biển số và lưu thông trên đường, người mua còn cần chuẩn bị hàng loạt khoản phí khác.

Phí lăn bánh

Khi đặt bút ký tên mua một chiếc xe, khách hàng còn cần quan tâm đến khoản tiền hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng phía sau, được gói gọn trong cụm từ "phí lăn bánh". Đây thực tế là khoản chi phí cho việc đăng ký bảo hiểm dân sự bắt buộc, đăng kiểm, làm biển số hay đăng ký lệ phí trước bạ, được người bán gọi tắt là "phí lăn bánh" nhằm dễ dàng giải thích đến người mua.

Chi phí lớn nhất phát sinh sau giá niêm yết là phí trước bạ, được tính bằng 10% đến 12% giá trị xe tùy theo từng tỉnh, thành phố. Ví dụ khi chọn mua mẫu xe Mitsubishi Destinator Ultimate trị giá 855 triệu đồng, mức phí trước bạ dành cho khách hàng tại TP.HCM khoảng 85 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator Ultimate

Chi phí lăn bánh tại TP.HCM (khách cá nhân)

Giá niêm yết (đã VAT)

850.000.000 vnđ

Các khoản phát sinh khi đăng ký

Lệ phí trước bạ - 10%

85.000.000 vnđ

Lệ phí cấp biển số

14.000.000 vnđ

Bảo hiểm TNDS bắt buộc một năm

~480.700 vnđ

Phí cấp chứng nhận đăng kiểm lần đầu

~40.000 vnđ

Phí bảo trì đường bộ một năm

~1.560.000 vnđ

Tổng chi phí lăn bánh (ước tính)

951.080.700 vnđ

Số liệu tham khảo theo quy định hiện hành, chưa gồm bảo hiểm vật chất (tự nguyện), phí dịch vụ đại lý và phụ kiện.

Sau đó là các khoản phí đăng ký biển số hay phí đăng kiểm. Với chủ xe tại TP.HCM hay Hà Nội, mức phí đăng ký biển số theo Thông tư 155/2025 được giảm còn 14 triệu đồng.

Nếu người mua ở các tỉnh thành khác phí đăng ký là 1-2 triệu đồng. Chi phí đăng kiểm lần đầu là 40.000 đồng và phí bảo trì đường bộ 1,56 triệu đồng/năm cho ôtô cá nhân dưới 10 chỗ.

Sau cùng là hai khoản bảo hiểm đi kèm. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe dưới 6 chỗ ngồi có giá 480.700 đồng/năm.

Để bảo vệ xe, người dùng thường mua thêm bảo hiểm thân vỏ tự nguyện với chi phí khoảng 1,3% đến 1,5% giá trị xe, tương đương 11,11 - 12,825 triệu đồng/năm.

Nói cách khác, với một mẫu SUV có giá niêm yết khoảng 855 triệu đồng, người mua phải chi đến hơn 950 triệu đồng nếu muốn chính thức lăn bánh xe trên đường phố, chưa kèm phí bảo hiểm thân vỏ tự nguyện.

Phí gửi xe

Người lần đầu tiên mua ôtô thường bỏ quên một khoản phí khỏi ngân sách dự trù, khiến sau khi nhận xe, chi phí lại vượt dự kiến. Đó là chi phí gửi, giữ xe.

Với xe máy, chi phí giữ xe theo giờ tại các bãi tư nhân thường chỉ khoảng 5.000-20.000 đồng/lần, thậm chí ở một số cửa hàng, phí gửi xe máy còn được miễn phí nếu chủ xe sử dụng dịch vụ.

Thế nhưng khi di chuyển bằng ôtô, chi phí gửi xe có thể đội lên gấp ít nhất 5 lần. Theo khảo sát của phóng viên, chi phí giữ xe tại các bãi tư nhân cho ôtô đang ở mức khoảng 50.000 đồng/lượt/xe. Tại các trung tâm thương mại, bãi giữ xe trong nhà, chi phí gửi xe có thể dao động 20.000-50.000 đồng/giờ/xe.

Chi phí gửi ôtô theo giờ hay theo tháng đều cao gấp nhiều lần xe máy. Ảnh: Reuters.

Vào các khung giờ cao điểm khi di chuyển tại khu vực trung tâm, người lái cũng gặp khó khăn nếu muốn tìm nơi giữ xe, đỗ xe phù hợp.

Với chi phí gửi xe theo tháng tại các căn hộ dịch vụ, chung cư tại khu vực TP.HCM, chi phí giữ xe máy và ôtô có sự chênh lệch lớn.

Tại một chung cư của nhà đầu tư Novaland khu vực TP Thủ Đức, chi phí gửi xe máy dao động 90.000-120.000 đồng/tháng tùy vào số lượng xe. Trong khi đó với ôtô, mức phí này là 1,5 triệu đồng. Tại một chung cư khác thuộc khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM, chi phí gửi xe máy là 250.000 đồng/tháng/chiếc. Với ôtô mức phí là 2 triệu đồng/tháng/chiếc.

Phí nhiên liệu, bảo dưỡng

Khi vừa mua ôtô, chủ xe cũng thường mất thêm vài triệu đến hàng chục triệu đồng chi phí chăm sóc, nâng cấp xe. Các chi phí này thường gồm việc dán phim cách nhiệt, lót thảm sàn, mua camera hành trình hay nâng cấp màn hình, ghế hàng 2 phù hợp với nhu cầu di chuyển của bản thân.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các garage chuyên bảo dưỡng xe, chi phí dán phim cách nhiệt cho một chiếc SUV 5 chỗ dao động khoảng 5-17 triệu đồng tùy dòng sản phẩm, xuất xứ và tiền công dán phim.

Ví dụ, phim cách nhiệt Ntech có độ xuyên sáng 72%, khả năng giảm lóa 48% đang được tính giá khoảng 5 triệu đồng (chưa bao gồm phí dán và vệ sinh xe). Trong khi đó, gói phim cách nhiệt 3M Crystalline có giá khoảng 14,8 triệu đồng. Phim cách nhiệt Inmax được quảng cáo có độ xuyên sáng 60% và độ giảm lóa 55% có giá lên đến 16 triệu đồng chưa bao gồm công vệ sinh và dán xe.

Chi phí dán phim cách nhiệt có thể lên đến hơn chục triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Camera hành trình thường được người mua lựa chọn với giá dao động 2-3 triệu đồng tùy thương hiệu. Như vậy nếu tính tổng chi phí sau khi nhận xe, người mua có thể phải chi thêm khoảng 20 triệu đồng để nâng cấp và bổ sung các trang bị hỗ trợ khi đi đường.

Tùy vào nhu cầu, con số này còn có thể tăng thêm vài triệu đồng nếu chủ xe muốn mua ứng dụng hỗ trợ đi đường, thay mâm hay nâng cấp động cơ.

Sau mỗi mốc kilomet, xe cần được mang đến cơ sở bảo dưỡng để kiểm tra, sửa chữa và thay thế trong trường hợp xảy ra hư hỏng. Mức phí này đôi khi chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có thể lên đến chục triệu đồng nếu xe đạt mốc ODO cao hoặc cần sửa chữa các hạng mục lớn.