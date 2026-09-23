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Xe

Toyota sắp nhập cuộc đua xe điện EREV

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe Nhật Bản Toyota đang chuẩn bị phát triển mẫu EREV đầu tiên dành cho thị trường Trung Quốc, với kế hoạch bắt đầu sản xuất từ năm sau.

Theo Nikkei Asia, Toyota dự kiến khởi động sản xuất EREV tại Trung Quốc từ tháng 4/2027. Sản lượng ban đầu có thể chỉ ở mức vài trăm xe mỗi tháng, nhưng hãng được cho là đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 200.000 xe trong năm 2027 và khoảng 400.000 xe vào năm 2028.

Khác với xe hybrid thông thường, EREV sử dụng mô-tơ điện để trực tiếp dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong đảm nhiệm vai trò máy phát điện.

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Xe EREV ngày càng phổ biến tại Trung Quốc.

Động cơ xăng không truyền lực cơ học tới bánh xe, nhờ đó xe có thể vận hành giống một mẫu ô tô điện trong điều kiện sử dụng hàng ngày, đồng thời vẫn có nguồn năng lượng bổ sung từ nhiên liệu xăng để sạc cho pin khi cần.

Cấu hình này ngày càng phổ biến tại Trung Quốc và trên thế giới. Với Toyota, kinh nghiệm hàng chục năm với công nghệ hybrid được đánh giá là nền tảng tốt để hãng phát triển hệ truyền động điện mở rộng phạm vi EREV.

Việc phát triển EREV mang đến cho Toyota thêm một lựa chọn để tiếp cận nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện thuần túy. Với những người lo ngại việc sạc pin khi di chuyển ngoài các đô thị lớn, EREV có thể trở thành giải pháp trung gian giữa xe điện và xe động cơ đốt trong.

Toyota được cho là sẽ sản xuất mẫu EREV mới ngay tại Trung Quốc thay vì đưa một mẫu xe toàn cầu hiện có vào thị trường này.

Cách tiếp cận này phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ EREV tại Trung Quốc. Thay vì áp dụng một công thức phát triển trên phạm vi toàn cầu, Toyota dường như muốn tham gia vào một thị trường đã hình thành bằng sản phẩm được thiết kế phù hợp hơn với nhu cầu và thị hiếu của khách hàng địa phương.

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Xe điện Toyota bZ5 dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Toyota không phải hãng xe lớn duy nhất quan tâm đến EREV tại Trung Quốc. Dù chưa có thông tin chính thức, BMW được cho là đang cân nhắc đưa trở lại công nghệ này, từng được hãng sử dụng cách đây hơn một thập kỷ trên mẫu hatchback i3.

Mẫu iX5 trục cơ sở dài dành riêng cho thị trường Trung Quốc được đồn đoán có thể sử dụng hệ truyền động EREV, trong khi thế hệ thứ hai của X7 dự kiến ra mắt vào năm sau cũng có khả năng đi theo hướng tương tự.

Tại Việt Nam, cuộc đua EREV cũng đang dần nóng hơn với sự tham gia của Volkswagen và VinFast. Mới đây nhất, hãng xe Việt Nam trình làng mẫu VF Wild - bán tải đầu tiên dùng công nghệ EREV ở nước ta.

Lê Tuấn
#Toyota #EREV #Trung Quốc #xe điện #hybrid #xe điện mở rộng phạm vi

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